Alberto Matano pronto per le nozze ironizza: “Sono da ricoverare”

La vita in diretta, il conduttore ironizza prima delle nozze: “Sono da ricoverare”

Alberto Matano e il fidanzato Riccardo Mannino si sposeranno sabato 11 giugno 2022. È tempo di convolare a nozze, quindi, per il popolare conduttore del programma pomeridiano di Rai1 che coronerà il suo sogno d’amore con il suo compagno. Tuttavia, in queste ore il giornalista ha postato sui suoi social una serie di storie divertenti in cui ironizza prima del matrimonio. Nel dettaglio, inquadrando il suo gruppo di lavoro ha ammesso:

“Voi direte chissà dove sarà, si starà preparando ecc… Io invece guardate dove sono, con la solita banda, ma sono da ricoverare! Guardate come stiamo lavorando.”

Insomma nonostante manchino solo due giorni al fatidico evento il giornalista anziché pensare a rilassarsi o ai preparativi delle nozze è impegnato con il lavoro.

Alberto Matano sposa il compagno Riccardo Mannino l’11 giugno: officia Mara Venier

Ed è notizia di pochi giorni fa che il giornalista e conduttore de La vita in diretta sabato prossimo sposerà il suo compagno. L’annuncio lo ha fatto lui stesso in una intervista a FQ Magazine dove ha fornito altri dettagli sulle nozze. Innanzitutto ha rivelato che la cerimonia sarà officiata dall’amica Mara Venier, non è un segreto infatti che i due conduttori oltre che colleghi sono anche amici, del resto durante l’ultima puntata del talk di Rai1 Matano è scoppiato in lacrime per una sorpresa della conduttrice veneta. E poi ancora parteciperanno alla cerimonia come invitati l’attore Claudio Santamaria e la compagna Francesca Barra oltre al cantante leader dei Negramaro Giuliano Sangiorgi.

Il conduttore si gode l’estate prima del ritorno in onda con il programma di Rai1

Momento d’oro per Alberto Matano non solo dal punto di vista sentimentale ma anche professionale. Infatti se da un lato manca poco alle nozze dall’altro il suo programma di Rai1 anche nella stagione appena conclusa ha registrato degli ottimi ascolti battendo quasi sempre il diretto competitor di Canale5. Ed è notizia ormai confermata ed ufficiale che a settembre ci sarà il suo ritorno al timone della sua terza edizione consecutiva. Insomma momento pieno di soddisfazioni professionali e personali per il giornalista calabrese.