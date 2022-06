Alfonso Signorini si prende una pausa e confessa: “Voglio vivere in allerta”

Scritto da Simona Tranquilli , il Giugno 22, 2022 , in Personaggi Tv

“Da oggi voglio vivere in allerta”, la confessione intima del noto conduttore

Reduce da una vacanza a Mykonos, Alfonso Signorini si è preso una pausa dopo le fatiche invernali. Il conduttore è stato infatti al timone dell’edizione più lunga del Grande Fratello Vip tenendo le redini del reality per tutta la stagione televisiva e affrontando più di un imprevisto in diretta. Sulle pagine dell’ultimo numero del settimanale Chi ha ammesso:

“Da oggi voglio vivere in allerta e magari aprire le braccia sotto la pioggia in pieno centro. Mi prenderanno per matto ma mi sentirò vivo. Alla fine questo conta”.

Il giornalista ha deciso di non perdere più un secondo di vita e fruire delle bellezze del mondo che lo circonda, estraniandosi dalla frenesia della quotidianità, che spesso spinge a una corsa veloce che fa dimenticare il viaggio.



Alfonso Signorini e la toccante riflessione in vacanza: “In questi giorni l’attesa acquista un valore diverso”

Immerso nella natura selvaggia dell’isola greca, il conduttore del Grande Fratello Vip ha ammesso di essersi fatto trasportare dalle emozioni e aver guardato il mondo con più intensità. Ha raccontato poi sulle pagine del settimanale che dirige: “Perfino l’attesa in questi giorni speciali acquista un valore diverso”. L’attesa di un messaggio, ha raccontato, che non arriva ma che alla fine quando viene inviato “moltiplica la gioia”. Questi sono i momenti, a sua detta, in cui si sente veramente vivo, grazie alle emozioni, piccoli spaccati di vita che benedice proprio perchè pieni di energia positiva.

Noto conduttore si sfoga e ammette: “A volte tutto si trascina stancamente”

“A volte il lavoro, la fatica, lo stress di cui le nostre giornate sono piene ci fanno perdere questa consapevolezza e tutto si trascina stancamente, facendo perdere sapore alle giornate”.

Questa la confessione di Alfonso Signorini, rigenerato dopo la vacanza a Mykonos. Il conduttore trascorrerà la sua estate sicuramente anche al nord, nella sua casa di Cortina D’Ampezzo, in attesa di tornare a settembre al timone del Grande Fratello Vip la cui macchina organizzativa è già partita. In questi giorni infatti il conduttore è alla ricerca di opinionisti e sono già trapelati i primi nomi, anche se si tratta ovviamente di rumors ancora da confermare.