GF Vip 7, Alfonso Signorini cerca opinionisti: arrivano Morgan e Asia Argento?

Morgan sarà l’ opinionista della prossima edizione del Grande Fratello Vip? L’indiscrezione

Mancano più di due mesi prima dell’inizio della settimana edizione del reality di Canale5 condotto da Alfonso Signorini. La prossima si preannuncia un’edizione totalmente rivoluzionata non solo per i concorrenti ma soprattutto per chi saranno gli opinionisti. È ormai certo infatti che Sonia Bruganelli e Adriana Volpe, le opinioniste delle scorso anno, non sono state riconfermate ed allora la domanda è chi prenderà il loro posto. In questi giorni stanno circolando moltissime indiscrezioni, appelli e smentite e gli ultimi nomi su chi potrebbe far parte del cast li ha lanciati in queste ore BubinoBlog riprendendo un rumors di Dagospia. Secondo il sito suddetto, infatti, al fianco del conduttore potrebbero arrivare il cantante Morgan e l’ex compagna di lui e attrice Asia Argento. Sarà davvero così?

GF Vip nuova edizione: Asia Argento e Morgan saranno gli opinionisti?

Il nome dei due artisti come possibili opinionisti del reality di Canale5 circola da anni. Già l’anno scorso si è ipotizzato che i due potessero varcare la famosa ‘Porta Rossa’ ma poi tutto si è risolto con un nulla di fatto. Le indiscrezioni, poi, vedevano la partecipazione della loro figlia, Anna Lou Castoldi nel cast ma anche questa si è rivelata infondata. Entrambi gli artisti hanno partecipato a recenti programmi televisivi. Il cantante è stato concorrente di Ballando con le stelle in coppia con Alessandra Tripoli dove si è contraddistinto per i violenti scontri con Selvaggia Lucarelli. Più calma ed in pace con se stessa, invece, è apparsa l’attrice nei panni di giudice dello show di Carlo Conti The Band. Adesso i due sbarcheranno a Mediaset in queste nuove vesti?

Alfonso Signorini, anticipazioni sui concorrenti e opinionisti della prossima edizione del reality

E mentre continuano i nomi sui possibili concorrenti del GF Vip7, l’ultimo in ordine di tempo a fare un appello per questo al conduttore è stato Antonio Razzi, spiccano anche vip che dichiarano apertamente di non volervi partecipare come Iva Zanicchi per fare un esempio. Ma per il momento si tratta solo di voci di corridoio non essendoci nessuna conferma ne ufficialità.