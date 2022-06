Amadeus e il retroscena svelato da Pupo: “Su Sanremo lo avevo avvertito”

Pupo sul conduttore confessa: “Gliel’avevo detto che il suo Sanremo avrebbe frantumato ogni record”

Oggi il popolare cantante toscano ha rilasciato una lunga intervista al quotidiano Il Corriere della sera. E in questa occasione l’artista diventato celebre per tantissime canzoni, tra cui Gelato al cioccolato, ha parlato della sua vita a 360 gradi, della sua famiglia e anche del motivo per cui ormai manca dalla Tv già da un po’ di tempo. Ad un certo punto ha anche parlato del Festival, visto che ci ha partecipato togliendosi le sue soddisfazioni. E proprio sulla kermesse musicale ha colto la palla al balzo per svelare un retroscena sul conduttore Amadeus. Cosa ha detto? Ha rivelato che a gennaio gli ha scritto un messaggio per avvertirlo che il suo Festival avrebbe frantumato qualsiasi record:

“E solo in queste ore mi ha risposto dicendomi che sono stato un veggente…”

Festival di Sanremo, il cantante toscano ricorda la sua ultima partecipazione: “E’ successo qualcosa di strano”

Il giornalista de Il Corriere della sera ha poi chiesto a Pupo se nella sua lunga carriera (o nella vita in generale) è stato costretto ad ingoiare qualche rospo. E quest’ultimo, con la sua proverbiale schiettezza, ha ricordato l’ultima volta che ha partecipato alla kermesse musicale più importante di Italia, adesso condotta da Amadeus, che vorrebbe tanto Mina sul palco del Teatro Ariston, asserendo che è successo qualcosa di strano:

“Io ed Emanuele Filiberto avevamo vinto, ma alla votazione finale qualcosa di strano è successo…Mi spiace, ma i veri vincitori siamo stati noi…”

Proprio quell’anno ha vinto Valerio Scanu con la canzone ‘Per tutte le volte che…’

Pupo lontano dalla Tv dopo il Grande Fratello Vip: ecco il motivo

Il cantante toscano è assente dalla Tv già da diverso tempo. Difatti l’ultima volta che i telespettatori lo hanno visto è stato nel periodo in cui ha fatto l’opinionista del reality show condotto da Alfonso Signorini. Ma che fine ha fatto? A rivelarlo è stato lui stesso a Il Corriere della sera:

“In questa tv mi ritrovo poco. Molti ci vanno per apparire dicendo banalità. È diventata troppo cannibale, troppo fine a se stessa, autoreferenziale…”

L’artista non ha poi fatto mistero di non amare certi teatrini, anche se ha aggiunto che qualora dovesse arrivare l’occasione di condurre un programma Tv tutto suo non avrebbe problemi a tornare: “Niente tv a meno che non si tratti di una conduzione di un programma televisivo che sia stimolante e gradevole…”