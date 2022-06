Bomba a Sanremo 2023, Amadeus riporta in gara Mina? C’è un nuovo rumor

La clamorosa tentazione di Amadeus: il direttore artistico torna sulla suggestione Mina

Nei giorni scorsi si è fatta largo una indiscrezione che avrebbe del clamoroso. Amadeus vorrebbe riportare Mina in gara al Festival di Sanremo 2023. Sono oltre 40 anni che la più grande cantante italiana di tutti i tempi si è ritirata dalle scene, motivo per il quale diventa qualcosa di impossibile rivederla calcare il palco più importante d’Italia. Ma quello che sembra impossibile con Amadeus può anche trasformarsi in una ipotesi che resta ai limiti del surreale, ma che è possibile in qualche modo coltivare. Parlando a TV Sorrisi e canzoni il direttore artistico di Sanremo ha ammesso che la tentazione Mina è fortissima, nonostante la difficoltà della ipotesi:

E’ un sogno impossibile e irrealizzabile, come chiunque farei di tutto per riuscirci. C’è sicuramente questo desiderio anche se non è accompagnato da un progetto vero e proprio, magari potesse accadere

Il conduttore presenta l’evento di Rai1: “Non abbiamo la pretesa di far tornare i brani in classifica”

Prossimamente Amadeus inizierà a lavorare al prossimo Festival di Sanremo, ma a settembre il direttore artistico sarà atteso da una nuova avventura sempre sul piccolo schermo e su Rai1. Tornerà infatti Arena 60 70 80 90, che quest’anno includerà anche brani storici del decennio precedente al 2000. Tre serate all’insegna della grande musica in cui saliranno sul palco dell’Arena di Verona tantissimi artisti di quegli anni magici: “Non abbiamo la pretesa di far tornare i brani in classifica – ha spiegato Amadeus – , ma sono tutti brani incollati a noi e che basta semplicemente rispolverare”.

Il presentatore pensa alla squadra di co-conduttrici per la kermesse

E’ ancora molto presto per pensare al prossimo Festival di Sanremo, ma neanche troppo. Amadeus sta infatti già pensando alle modifiche da apportare, anche se il regolamento è stato già presentato e non presenterà stravolgimenti. Alcuni cambiamenti però verranno effettuati certamente per gli artisti in gara e anche per le co-conduttrici che lo affiancheranno sul palco del teatro Ariston. Nei giorni scorsi si è sparsa la voce di un presunto ritorno di Drusilla Foer dopo la grande figura dello scorso anno, con il direttore artistico che sarebbe lieto di riabbracciare il personaggio nato dalla mente di Gianluca Gori.