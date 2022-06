Amici, Agata Reale e l’incubo della leucemia: “Maria De Filippi mi ha scritto…”

Agata Reale svela un retroscena inedito sulla malattia e sulla conduttrice

Tutti i fan più fedeli di Amici ricorderanno sicuramente la ballerina che, nel corso della sua edizione, si distinse per carattere e personalità. Infatti durante la permanenza nel talent più famoso della televisione italiana Agata venne massacrata da Alessandra Celentano. Celebre, a tal proposito, è rimasto il suo collo del piede! Negli ultimi tempi Agata è tornata al centro delle scene per la sua lotta contro la leucemia. E intervistata da Libero Tv ha svelato proprio un retroscena sulla malattia e su Maria De Filippi che l’ha aiutata concretamente.

“Confesso che ho avuto un regalo molto bello. Non solo, Maria mi ha mandato anche un messaggio molto, molto bello. L’ho molto apprezzato. Era una lettera d’incoraggiamento”

racconta Agata.

Maria De Filippi e il gesto per l’ex allieva di Amici

Andando avanti nell’intervista Agata Reale racconta qualche dettaglio in più sulla lettera ricevuta. Maria ha incoraggiato la ballerina e le ha scritto che le era vicina. Ancora, l’ha invitata a non mollare e le ha detto di sapere quanto fosse forte. “Questa cosa non l’avevo mai detta” ammette Agata. In realtà la conduttrice di Canale5 non si è limitata solo alle parole ma è passata anche ai fatti. Lei e tutti gli autori del programma si sono messi a disposizione di Agata.

“Hanno cercato dei professori. Devo dire che sono stati tutti molto carini. Il mio medico poi io lo adoro e mi ha salvato la vita con tutto il team”

conclude.

Il rapporto tra Agata Reale e la conduttrice oltre il talent

Quello che è successo alla ballerina dimostra che il legame che Maria De Filippi e il cast di Amici creano con gli allievi ogni anno è molto forte e vero. Certo magari non con tutti e con qualcuno ci si può perdere, ma nel momento del bisogno la porta del talent è sempre aperta. E mentre la conduttrice è già al lavoro per la prossima edizione l’intervista di Agata colpisce molto. La ballerina conclude raccontando che perfino suo marito si era sentito con gli autori durante la sua malattia e il primo a saperlo fu Luca Zanforlin.