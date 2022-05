Amici 22: cast, professori, anticipazioni. Maria De Filippi già al lavoro

Maria De Filippi dà il via ai casting

Come ogni anno l’estate per il talent non è mai un periodo di vera vacanza. Lo è davanti alle telecamere, visto che la messa in onda è terminata, come tutti gli anni, a metà maggio. Ma dietro le quinte si inizia quasi da subito a lavorare nuovamente alla prossima edizione. Infatti i casting si svolgono ogni anno durante tutta l’estate, almeno per quanto riguarda la prima parte. Anche per Amici 22 i lavori sono già iniziati con l’avvio ufficiale dei casting. Non è ancora chiaro chi siederà tra i professionisti chiamati a scegliere i sopravvissuti che arriveranno a settembre. Negli ultimi anni un posto fisso è sempre stato di Elena D’Amario, ex allieva del talent e professionista da anni del corpo di ballo della trasmissione. Per adesso Elena si sta godendo un po’ di meritato relax dopo un’intensa stagione, come mostrato sui social, ma a breve potrebbe tornare al lavoro.

Chi saranno i professori di Amici 22? Le prime ipotesi

Il toto nomi per il corpo docenti del talent è già iniziato. I primi confermatissimi dovrebbero essere Alessandra Celentano, storica insegnante della trasmissione, e Rudy Zerbi, ormai braccio destro della De Filippi. Anche su Lorella Cuccarini non dovrebbero esserci dubbi ed anzi lei stessa ha confermato di volerci essere. Con la Cuccarini, inoltre, Maria De Filippi viaggia in una botte di ferro visto che è l’unica insegnante a poter essere piazzata nella cattedra di canto o di danza in base alle necessità. Su Anna Pettinelli invece si vociferano voci di abbandono, anche per lo scarso consenso riscosso dal pubblico del web. Per la danza, infine, su Veronica Peparini e Raimondo Todaro, amatissimi invece dal pubblico, aleggia il mistero. Qualora dovessero lasciare c’è già pronta una nuova insegnante che non vede l’ora di entrare nel programma.

Mattia Zenzola sarà il primo allievo di Amici 22?

Mentre dietro le quinte si lavora già ai primi casting qualcuno può tirare un sospiro di sollievo e arrivare direttamente a settembre. Si tratta di Mattia Zenzola, l’ex allievo di latino americano di quest’anno che ha dovuto abbandonare il talent per un infortunio. L’ex allievo di Raimondo Todaro grazie al suo professore, che si è battuto per lui, ha un banco assicurato per la prossima edizione. Resta da capire, tuttavia, se l’infortunio sia totalmente rientrato e Mattia possa tornare a ballare senza problemi.