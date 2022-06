Amici promosso, Barbara d’Urso trash: annunciati i premi Moige 2021/2022

Barbara d’Urso bocciata dal Moige: il suo programma riceve il bidoncino del trash

Anche per la stagione 2021/2022 il Moige ha assegnato diversi premi. E mentre qualcuno, come Amici, si è salvato in corsa, altri hanno vinto vinto il bidoncino del trash. I programmi ‘meritevoli’ del bidoncino, in particolare, come apprendiamo da DavideMaggio.it, sono: Drag Race Italia, Grande Fratello Vip, La Pupa e il Secchione Show. Mentre, per quanto riguarda film e fiction, il bidoncino è andato a Squid Game e Il principe cerca figlio. Chi invece si è aggiudicato il Premio Moige, nel settore intrattenimento, sono: A cena da Maria Latella (Sky TG24), Apnea (Raiplay), Cesare e Nerone-Tra storia e leggenda (Focus), Dentro il Quirinale-Il palazzo degli italiani (Sky Arte), Il sogno del podio (Rai5), Kalipè (Rai2), L’ingrediente perfetto (La7), La fabbrica del mondo (Rai3), Laura Pausini-Piacere di conoscerti (Prime Video), My love: sei storie di vero amore (Netflix), Ore 14 (Rai2), Stanotte a Napoli (Rai1), The Band (Rai1), Pechino Express (SkyUno).

Non solo Amici: ecco gli altri programmi che si sono salvati

Elencati nel primo paragrafo i programmi che hanno ricevuto il Premio Moige vediamo i programmi che sono stati promossi con uno smile. Oltre al già citato Amici ci sono: Sanremo 2022, X-Factor, Zelig, LOL, Back to school, Dedicato, Stasera tutto è possibile. Ad aggiudicarsi una stella sono: Tale e quale show, Da grande, The Voice Senior, E’ sempre mezzogiorno, Linea Bianca, Ci vuole un fiore, Ballando con le stelle, Il cantante mascherato, Masterchef, Italia’s got talent. Star in the star e Michelle Impossible, invece, hanno ricevuto una valutazione media. La stella, per la sezione ragazzi, va a Il Collegio, Voglio essere un mago, Halloweird, Snow Black. Gianni Morandi ha ricevuto il Premio Moige come personaggio social, mentre Denis Dosio bocciato con il bidoncino del trash. Terence Hill ha ricevuto il premio alla carriera, mentre Alessandro Borghese Kitchen Sound (SkyUno) quello della Federazione Italiana Cuochi.

I premi Moige alle fiction: promosse e bocciate

Per quanto riguarda il settore fiction hanno ricevuto il Premio Moige: A muso duro, Fino all’ultimo battito, La scelta di Maria, Canonico, Noi. Premiati con una stella Doc-Nelle tue mani, Blanca, Il Divin codino. Hanno ricevuto uno smile sorridente Cuori e Un professore. Valutazione media invece per The Ferragnez, I bastardi di Pizzofalcone 3, Makari, Nero a metà 3, Storia di una famiglia perbene. Bocciate L’amica geniale, Gomorra 5 e L’ispettore Coliandro. Infine Premi speciali alla Polizia di Stato per Non mi lasciare e Vostro Onore. Premiati come programmi per ragazzi Bravo!, Crazy Cooking Show, Gli acchiappagiochi, Io alla tua età, Lampadino e Caramella nel MagiRegno degli zampa, MeteoHeroes.