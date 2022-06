Michelle Hunziker e il ritorno del suo show, previste grandi novità: c’è la data

Annunciato il ritorno di Michelle Impossible: ecco quando inizia

E’ stata una delle novità più importanti dell’ultima stagione televisiva Mediaset e adesso lo show di Michelle Hunziker è pronto a tornare su Canale5. Il suo rinnovo era nell’aria già da un po’ ma proprio nelle ultime ore Tvblog.it ha svelato la data prevista per la nuova edizione del programma. Questa volta, rispetto alla scorsa stagione, si parte con netto anticipo. Stando infatti a quanto riportato dalla citata fonte il giorno previsto per il ritorno di Michelle è martedì 13 settembre che seguirà al prime time di Paperissima Sprint ancora in onda. Dunque il one woman show sarà uno dei primi programmi della nuova stagione televisiva di Canale5 a partire.

Michelle Hunziker promossa in grande: prevista una serata in più del suo show

Ma le novità intorno a Michelle Impossible non si fermano al nuovo periodo di messa in onda. Un altro importante cambiamento riguarda l’aumento delle serate previste della trasmissione. In questa seconda edizione, infatti, saranno ben tre gli appuntamenti previsti con il one woman show. Un’altra novità, come si apprende sempre da Tvblog.it, riguarda invece l’organizzazione del programma. Quest’ultimo sembra che non sarà più prodotto con la collaborazione di Ballandi multimedia, come invece avvenuto nella scorsa edizione. Questa volta pare che l’organizzazione sarà interamente di Mediaset. Quel che invece resterà sicuramente uguale, e che rappresenta una delle chiavi principali del successo dello show, riguarda la presenza massiccia di ospiti. Quest’anno, tanto per ricordarne qualcuno, sono saliti sul palco Eros Ramazzotti, Silvia Toffanin, Ilary Blasi, Maria De Filippi e Serena Autieri.

Tutti i prossimi progetti di Michelle Hunziker: non solo il one woman show

L’ultima stagione televisiva per la conduttrice è stata piena e ricca di impegni e soddisfazioni: da All Together Now a Michelle Impossibile e Striscia la notizia. Nella prossima stagione televisiva pare che il game show musicale con il muro umano invece non ci sarà, complici probabilmente i bassi ascolti. Magari più avanti tornerà in veste rinnovata ma di certo non aprirà la stagione come invece accaduto in passato. Ma per la showgirl, che sta vivendo un nuovo amore, sarà comunque una stagione ricca. Per lei non solo Michelle Impossible, che si allunga a ben 3 serate, ma anche il ritorno a Striscia la notizia.