Amici 22, Michele Bravi nuovo professore di canto: prenderà il posto di…

Il cantante sarà tra i professori di canto di Amici: ecco chi andrà a sostituire

Archiviata da qualche settimana l’ultima edizione di Amici con la vittoria di Luigi Strangis, è già tempo di pensare alla prossima stagione. E secondo quanto riportato dal quotidiano Il Messaggero ci sarà una grande novità sui banchi del programma condotto da Maria De Filippi: il cantante Michele Bravi dovrebbe essere il nuovo professore di canto. Reduce dalla partecipazione al Festival di Sanremo dello scorso febbraio dunque ad attendere al varco l’artista c’è una nuova e grande avventura. Ma chi andrà a sostituire il cantante portato al successo da X-Factor? Vista la sacralità di Rudy Zerbi sembra che Bravi andrà a prendere il posto di una tra Lorella Cuccarini e Anna Pettinelli, con la speaker che pare la più accreditata per far spazio alla nuova leva. E nei prossimi giorni potrebbe uscire qualche novità in più.

Amici di Maria De Filippi pronto al ritorno: via ai casting nei prossimi giorni

Come mai la notizia dell’approdo di Michele Bravi nel cast di Amici è arrivata con così tanto anticipo? Secondo quanto ricordato da Il Messaggero infatti nei prossimi giorni prenderanno il via i casting per la nuova edizione e quindi si andrà a scoprire chi saranno i giovani che si giocheranno un posto nella scuola più famosa d’Italia per canto e ballo. Il team formato da Peparini-Pettinelli verrebbe completamente rifondato se la notizia di Bravi dovesse essere confermata, anche se andrà visto chi prenderà il posto da insegnante di ballo.

Michele Bravi e la stima mai nascosta della padrona di casa: una carta che ha giocato a favore del cantante

Lo sbarco del cantante nel team di professori di Amici di Maria De Filippi è nato anche dalla forte stima che la moglie di Costanzo nutre nei confronti di Michele Bravi. Anche per questo il giovane artista sarà tra i volti nuovi del talent di Canale Cinque, che come di consueto farà il suo ritorno nella fascia pomeridiana il prossimo autunno con varie sorprese, prima della edizione serale prevista per il 2023. E nel frattempo alcuni dei partecipanti della edizione più recente potrebbero approdare a Sanremo.