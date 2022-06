Amici prossima edizione, Lorella Cuccarini toglie ogni dubbio: “Ci sarò”

Lorella Cuccarini sarà nella prossima edizione del talent show: il suo ultimo annuncio

La popolare conduttrice ha rilasciato una lunga intervista a Il Mattino. E in questa circostanza ha rivelato che a gennaio tornerà a teatro nel musical Rapunzel interpretando il ruolo della cattiva, la Madre Gothel. Ovviamente il giornalista non ha potuto esimersi dal chiedergli se questo nuovo impegno a teatro potrebbe allontanarla da Amici. Quest’ultima ha però subito tenuto a chiarire che invece sarà ancora presente nel talent show prodotto e condotto da Maria De Filippi:

“Non ci sono problemi in tal senso…Volevo tornare a fare teatro e ho concordato la cosa con il programma…”

La showgirl ha poi rivelato che con tutta probabilità continuerà a ricoprire il ruolo di coach di canto anche nella prossima edizione del talent: “Proseguirò come coach e quasi sicuramente per il Canto…”

Maria De Filippi e la confessione della conduttrice: “Si lavora benissimo con lei”

Lorella Cuccarini, sempre in questa intervista rilasciata a Il Mattino, ha poi voluto esprimere una sua opinione sulla popolare conduttrice, che tanto l’ha voluta come coach ad Amici. E su quest’ultima non ha negato di credere sia una persona splendida, aggiungendo che si lavora benissimo al suo fianco:

“Con Maria De Filippi si lavora benissimo, ammiro la sua capacità di creare programmi anche molto diversi tra loro…”

La showgirl, che è sempre molto attiva sui social, ha poi rivelato che una delle qualità che più apprezza della De Filippi è il fatto che ascolti molto l’altro: “E’ una persona che sa davvero ascoltare gli altri, qualità rara…”

Amici, la conduttrice non ha dubbi: “E’ una scuola che forma i talenti”

Successivamente il giornalista de Il Mattino ha chiesto a Lorella Cuccarini cosa pensa dei nuovi talenti che cercano in tutti i modi di entrare nel mondo dello spettacolo. E la showgirl ha subito dichiarato di vedere tantissimi giovani talentuosi che si impegnano per raggiungere gli obiettivi. Ha poi confessato che per esempio la scuola Tv di cui fa parte li forma e li prepara adeguatamente ad affrontare questo lavoro: “La scuola di Amici li forma anche su come affrontare la scena, li fa arrivare pronti…”