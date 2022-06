Andrea Delogu, retroscena su Summer Hits: “Mi hanno detto che volevano…”

La conduttrice svela una curiosità su Summer Hits: “Ho chiesto quanto dovevo pagare per condurre”

Finalmente Andrea Delogu sbarca alla conduzione di un programma musicale su Rai1. Un grande desiderio che finalmente la conduttrice ha avuto la possibilità di realizzare e lo farà al fianco di Stefano De Martino al timone di Summer Hits. La speaker radiofonica e voce di Radio Rai ha rilasciato una intervista al quotidiano Leggo, dove ha svelato i dietro le quinte riguardo alla scelta di affidarle il format musicale, che terrà compagnia al pubblico del primo canale per un bel pezzo d’estate. Una notizia talmente bella per Andrea che stentava a crederci…

“Mi hanno detto: ‘abbiamo un’idea’. Mi state chiedendo di girare l’Italia, di condurre un programma musicale, eventi in onda su radio e tv… Ma quanto devo pagare? A quanto ammonta il bonifico che devo fare?

ha scherzato la Delogu nell’intervista rilasciata al quotidiano.

Andrea Delogu ammette: “Chirurgia estetica? Mai fatta, ma non sono contraria”

Sempre parlando al giornale Andrea ha poi toccato anche temi più personali. Uno di questi riguarda l’utilizzo del bisturi per apportare modifiche estetiche nelle donne, che la Delogu ad oggi non ha mai utilizzato ma che ha rivelato di non disprezzare. Insomma, la conduttrice non è contraria alla chirurgia estetica: “Non sono sfavorevole alla chirurgia estetica. Magari tra 20 anni chissà” – le parole della presentatrice di Summer Hits che ha poi invitato a farsi gli affari propri i curiosoni – . La Delogu è tra l’altro una delle donne più desiderate del momento, chirurgia plastica o non.

Come si sono conosciuti la Delogu e Stefano De Martino? La rivelazione

Andrea Delogu, che ha raccontato la separazione con Francesco Montanari, ha raccontato a Leggo lo speciale incontro con De Martino. I due presentatori che guideranno la barca di Summer Hits per le prossime settimane su Rai1, si sono conosciuti in uno studio di registrazione come svelato dalla conduttrice di Coriano: “Ci siamo conosciuti qualche anno fa ai microfoni di Radio2, entra nello studio e ho trovato Stefano”. Adesso, finalmente, per i due amici è arrivato il momento di lavorare insieme e lo faranno nella nuova scommessa della tv di stato, che ha deciso di puntare forte sulla musica.