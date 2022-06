Andrea Delogu confessa: “La separazione è stata dura ma ho avuto vicino…”

Scritto da Liliana Morreale , il Giugno 26, 2022 , in Gossip

La conduttrice torna sulla fine del suo matrimonio con Francesco Montanari: “È stata dura”

Innamorati, bellissimi e talentuosi, per anni Andrea Delogu ed il marito Francesco Montanari sono stati al centro del gossip per il loro matrimonio e per questo la loro separazione ha spiazzato e lasciato increduli tutti. I due sono sempre stati molto riservati sulla loro vita privata ma adesso la conduttrice si è sbilanciata su quel periodo confessando che è stata difficile ma ha potuto contare su un vero e caro amico.

“Stefano De Martino mi è stato molto vicino anche nel 2020 quando è finito il mio matrimonio con Francesco Montanari cui ero legata da sette anni. È stata dura, ma adesso ha un nuovo amore che mi rende molto felice.”

ha ammesso la conduttrice stando alle dichiarazioni riportate su TvMia

Andrea Delogu confessa: “Con Stefano De Martino c’è una bella amicizia”

Momento d’oro per la conduttrice che non solo è uscita allo scoperto con il suo nuovo fidanzato Luigi Bruno più giovane di lei di 15 anni ma sarà al timone anche del Tim Summer Festival. Il programma la vede alla conduzione insieme a Stefano De Martino e prenderà il via a partire da giovedì 30 maggio su Rai2. La Delogu, sempre stando alle dichiarazioni riportate sul settimanale TvMia, sull’amicizia con l’ex ballerino ha ammesso:

“Ci conosciamo da anni, da quando abbiamo lavorato insieme in radio. Tra noi è nata subito una bella amicizia, ci siamo sempre sostenuti e supportati.”

Ed adesso la loro alchimia verrà fuori anche nel nuovo programma itinerante di Rai2.

Tim Summer Festival, la conduttrice anticipa: “Ospiteremo i più celebri cantanti”

Infine, Andrea Delogu ha fornito delle anticipazioni su ciò che andrà in onda durante le sei puntate dello show musicale di Rai2, pronto al debutto giovedì 30 giugno a partire dalle 21.20 su Rai2. “Ospiteremo alcuni dei più celebri cantanti italiani che si esibiranno con i loro successi…Saremo anche a Rimini la mia città. E presentare un evento così importante davanti alla mia famiglia renderà tutto magico.” ha anticipato la conduttrice e speaker radiofonica aggiungendo che le altre tappe saranno a Roma, in un paese vicino a Trieste, Portopiccolo e a Rimini.