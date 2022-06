Anna Falchi ha un nuovo fidanzato: chi è? Scatta un bacio infuocato! FOTO

La conduttrice de I fatti vostri ha ritrovato l’amore: le foto su Chi

Per Anna Falchi è già arrivato il momento di rifarsi una vita. La conduttrice de I fatti vostri e nota showgirl, di recente ha interrotto la lunga storia con il compagno Andrea Ruggeri, naufragata dopo diversi anni. Nell’ultimo numero di Chi però si comprende come la Falchi non abbia impiegato poi così tanto tempo per rifarsi una vita. La presentatrice di origini finlandesi è stata infatti pizzicata dal giornale gestito da Alfonso Signorini mentre era in preda a tenere effusioni con un uomo misterioso, che corrisponde a Walter Rodinò. Entrambi i 50enni sono stati beccati a Roma mentre si scambiavano un sensuale bacio, i due non si sono fatti intimorire dai flash dei fotografi in un ristorante della Capitale in cui la coppia si era momentaneamente appartata. Anna Falchi si siede sulle gambe di quello che potrebbe essere il suo nuovo compagno e davanti agli occhi degli altri presenti si è lasciata andare a un gran bel bacio. Questo lo scatto apparso sull’ultimo numero di Chi.

Chi è Walter Rodinò, il nuovo uomo di Anna Falchi

Se Anna Falchi è una delle donne dello spettacolo italiano più amate e famose, il discorso per Walter Rodinò è diverso. L’uomo, 50 anni, non appartiene al mondo dello spettacolo, ma nella vita si occupa di comunicazione aziendale, della quale è un esperto. Della sua vita personale invece si sa anche che ha una figlia di 16 anni, di nome Diletta Sofia. Anche la conduttrice, come noto, ha una figlia, di 12 anni però, di nome Alyssa e venuta al mondo dalla relazione della Falchi con Denny Montesi.

L’addio di Anna Falchi allo storico compagno

Dopo aver concluso la prima annata tv in lacrime al timone de I fatti vostri, Anna Falchi ha poi confessato di aver interrotto la longeva storia con Andrea Ruggeri, durata 11 anni. Dopo settimane di insistenti voci sul presunto allontanamento le parti in causa hanno confermato tutto: “La famiglia della Mulino Bianco non esiste, tanto meno a casa mia” – le parole della conduttrice in una recente intervista che sono apparse come un chiaro campanello d’allarme – . Ma la presentatrice sembra aver già ritrovato la felicità.