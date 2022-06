I Fatti Vostri, Anna Falchi piange. Salvo Sottile: “Quando sono arrivato…”

Le lacrime di Anna Falchi nell’ultima puntata del programma del mezzogiorno di Rai2

Anche per I Fatti Vostri oggi, venerdì 3 giugno, è giunta al termine la stagione, con i padroni di casa che, dopo una punta ricca di ospiti e di spazi, hanno salutato e ringraziato i telespettatori che li hanno seguiti con affetto negli ultimi nove mesi, dando loro appuntamento a settembre. A spendere bellissime parole è stato in modo particolare Salvo, affiancato da Anna Falchi che, dopo averlo abbracciato ringraziando scherzosamente il comitato Michele Guardì per averglielo fatto conoscere, è apparsa con gli occhi lucidi per via della commozione.

Salvo Sottile e i ringraziamenti dell’ultima puntata: “Non sapevo cosa avrei trovato in questo programma”

“Quando ho iniziato a condurre I Fatti Vostri, non sapevo cosa avrei trovato. Ho bussato alle vostre porte piano piano e voi mi avete accolto” ha dichiarato il conduttore, come suddetto con la collega a fianco commossa. “Avete accolto tutti noi come una grande famiglia, seguendoci ogni giorno sempre più numerosi” ha detto inoltre, non nascondendo:

Questa è diventata la trasmissione più vista di Rai2, grazie al vostro affetto e al vostro entusiasmo.

“Se siamo riusciti a strapparvi un sorriso, a distrarvi e a farvi sentire meno soli, abbiamo buoni motivi per tornare a settembre” ha poi concluso.

Anna Falchi annuncia la data d’inizio della prossima edizione de I Fatti Vostri

Riprendendo la parola, Anna Falchi ha annunciato la data d’inizio dell’edizione 2022/2023 del programma: lunedì 12 settembre. Lei e Salvo hanno infine raggiunto il resto della squadra nell’angolo del divano, con Michele Guardì che, intervenendo dalla regia, ha asserito: “Fatemi dire una cosa… quanto siete belli e quanto siete bravi?”. Anna ha inoltre baciato Salvo, sempre commossa.

Sono state 187 le puntate di questa stagione del programma, come Salvo (che in una recente puntata ha ricevuto una sorpresa da un altro famoso conduttore Rai) ha rivelato negli ultimi secondi della diretta, ringraziando anche gli spettatori fissi che hanno assistito in studio a tutti gli appuntamenti, terminando dicendo: “Il ringraziamento più grande, comunque, va al pubblico da casa”.