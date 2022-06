Anticipazioni Un altro domani, nuova soap di Canale5: è una storia mozzafiato

Un altro domani, l’attrice di Carmen (Amparo Pinero) anticipa: “È appassionata e giusta”

Debutterà domani alle 14.45 la nuova soap di Canale5 che vede protagoniste due donne molto diverse tra di loro che vivono in epoche differenti. La soap infatti ha una trama particolare che è ambientata sia negli anni ’50 con le vicende della nonna Carmen che nei giorni nostri con quelle della nipote Julia. E le due attrice che le impersonano hanno tratteggiato i loro personaggi. Stando alle dichiarazioni riportate su DiPiùTv infatti l’attrice che impersona Carmen ha anticipato che il suo personaggio si trasferirà in Guinea, all’epoca colonia spagnola, alla ricerca del padre Francisco, tuttavia, una serie di eventi trasformeranno il suo viaggio in una nuova vita. L’attrice ha rivelato:

“Carmen è appassionata e giusta. È disposta a tutto per aiutare la gente e rendere il mondo un posto giusto per tutti, senza distinzioni tra pelle bianca o nera.”

Anticipazioni nuova soap di Canale5, Laura Ledesma: “Julia capirà i suoi sogni ed i suoi desideri”

Le due donne protagoniste di Un altro domani sono parenti ma non si incontreranno mai proprio perché vivono in anni differenti. Carmen è una ragazza benestante e determinata che lotta contro le diseguaglianze sociali e combatte contro razzismo e maschilismo. Julia, invece, che vive ai giorni nostri ha 30 anni ed è imbrigliata nella vita scelta per lei dalla madre Diana e dal fidanzato Sergio che è in procinto di sposare. Ribellandosi a tutto questo e trasferendosi nella casa ricevuta in eredità dal padre, la ragazza troverà i diari della nonna Carmen scoprendo la sua storia. Su di lei l’attrice che la interpreta ha rivelato:

“Per tutta la vita Julia ha pensato di avere determinati desideri e sogni, ma poi capisce che non erano il meglio per lei. Il tratto che mi piace di più di lei è la sua ingenuità che nella realtà non mi appartiene molto.”

Nuova soap spagnola di Canale5: spoiler e curiosità sugli attori del cast

Non resta dunque che ricordare l’appuntamento con la nuova soap Un altro domani di domani, lunedì 6 giugno, a partire dalle 14.45. Le anticipazioni svelano che la trama è avvincente mentre molte curiosità riguardando il cast di attori. Accanto alle protagoniste, infatti, ruotano i personaggi di Elena che ha il volto di Aida de La Cruz (Candela ne Il Segreto), Oscar che invece è impersonato dall’attore Manuel Regueiro (Ignazio ne Il Segreto) Ed infine l’attore Iago Garcia che oltre ad aver recitato anche lui nella longeva soap spagnola è noto in Italia per aver vinto Ballando con le stelle in coppia con Samantha Togni nel 2016.