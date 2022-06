Antonella Clerici e la frecciata di Maria Teresa Ruta: “Si è portata via…”

“Si è portata via Evelina Flachi e Anna Moroni”, la stoccata di Maria Teresa Ruta alla collega

Ha rilasciato un’intervista pubblicata sull’ultimo numero del settimanale NuovoTV Maria Teresa Ruta, ora impegnata con la conduzione del nuovo programma Chef per passione, in onda dal 13 giugno su varie reti regionali. E nell’intervista in questione, parlando in generale della cucina in tv, non ha risparmiato una frecciatina ad Antonella Clerici, che da sempre lavora ai fornelli nel piccolo schermo. “Sono arrivata prima di lei” è la dichiarazione riportata nel titolo dell’articolo. Maria Teresa a tal proposito ha ricordato che a lanciare Anna Moroni è stata proprio lei, nel programma Vivere Bene.

La mia trasmissione è stata il banco di prova sia per lei che per la nutrizionista Evelina Flachi

ha dichiarato, aggiungendo subito dopo: “Poi, giustamente, se le è portate via Antonella per il suo programma (La prova del cuoco, NDR.)”.

“Gianfranco Vissani ha cucinato per la prima volta in tv con me”, la rivelazione della conduttrice

“Sono stata io a scoprire Anna Moroni” ha dunque precisato Maria Teresa, ricordando inoltre che il primo grande chef a cucinare in diretta in televisione è stato Gianfranco Vissani e lo ha fatto proprio con lei in un’edizione di Unomattina. “All’epoca non esistevano le piastre ad induzione, perciò usavamo dei fornelli a gas fuori dallo studio” ha rivelato.

La cucina è una mia grande passione ed è stata spesso “ospite” dei miei programmi

ha asserito successivamente.

Chef per passione, la conduttrice pronta per il suo nuovo programma di cucina: “Forse Guenda farà un’incursione”

Parlando della nuova trasmissione che sta per condurre, Maria Teresa Ruta (che recentemente è apparsa piuttosto provata a Oggi è un altro giorno) non ha escluso un’incursione della figlia Guenda Goria. “A casa lo chef è mio marito Roberto, io sono una semplice cuoca” ha poi ironizzato, svelando anche: “A lui piace preparare piatti elaborati, ma io sono in grado di cucinare per dieci persone anche se il frigo sembra vuoto!”. Infine, prima di concludere l’intervista, non ha nascosto il suo grande desiderio di diventare nonna: “Forse Gian Amedeo mi darà un nipotino prima di Guenda, battendola sul tempo, lui mi stupisce sempre” ha asserito sul suo secondogenito.