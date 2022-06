Ascolti, bene L’isola dei famosi: Ilary Blasi supera il 19% contro Vespa

Ilary Blasi si conferma: buoni gli ascolti del reality di Canale Cinque

Un lunedì positivo quello che ha visto andare in onda l’ennesima puntata de L’Isola dei famosi. Il reality di Canale Cinque, sbarcato sulle reti Mediaset dopo il termine del GF Vip di Alfonso Signorini, ha raccolto praticamente sempre risultati accettabili, anche se niente di sfavillante. Il programma guidato dalla bellissima Ilary Blasi, pur senza una fitta concorrenza, ha raccolto davanti al video 2.2 milioni di utenti (poco superiore al 19% di share): non è stato certamente un risultato negativo ma sicuramente non un risultato eccellente (sette giorni fa a seguire il reality furono in 2.4 milioni). Rai Uno, visti i caldi giorni di elezioni, si è ritrovato a dover rispondere con lo speciale Porta a Porta, condotto come sempre dall’impeccabile presentatore e scrittore Bruno Vespa. Porta a Porta – Speciale Elezioni e Referendum ha interessato 1.125.000 spettatori facendo segnare il 7.1% di share.

Ascolti tv, Rai Tre supera Italia Uno: numeri lontani dall’Isola dei famosi

Oltre al classico scontro tra Canale Cinque e Rai Uno con L’Isola dei famosi e Porta a porta a confronto, anche gli altri canali hanno provato a tenere testa ai colossi del piccolo schermo. Rai Tre non ha sfigurato in termini di spettatori, con la puntata di Report che è stato capace di strappare un buonissimo 8.4% di share, intrattenendo 1.4 milioni di persone. Numeri che sicuramente fanno sorridere il terzo canale, che ha avuto la meglio su Italia Uno, andata in onda con Chicago P.D., capace di raccogliere un ascolto medio di 1.104.000 spettatori, con share pari al 7.2 %.

L’Isola dei famosi, le voci sul futuro si fanno insistenti: sarà addio?

Gli ascolti sufficienti e non spettacolari de L’Isola dei famosi di Ilary Blasi non fanno che aumentare le voci su un possibile addio al piccolo schermo del programma affidato alla presentatrice romana dopo l’egemonia Alessia Marcuzzi. Già anni fa il programma girato in Honduras era scomparso dai radar per qualche anno, prima dello storico passaggio a Mediaset dopo aver vissuto sulle reti Rai gli anni migliori. Nei giorni scorsi è spuntata la notizia sull’approdo del nuovo reality Target, che secondo alcune voci potrebbe prendere il posto proprio dell’Isola.