A rischio L’isola dei famosi? A Mediaset arriva il nuovo reality Target

Grande novità in arrivo sui canali Mediaset: ecco il reality Target

Con la stagione televisiva 2021-22 ormai praticamente oltrepassata, si inizia a pensare alla tv che verrà. Presto infatti verranno presentati i nuovi palinsesti ma iniziano a spuntare indiscrezioni e anche qualche conferma. Secondo quanto riportato da Bubino Blog, su Canale Cinque potrebbe approdare un nuovo programma, Target. La società di produzione francese WeMake ha comunicato di aver stretto un accordo con Mediaset per il nuovo programma, che sarà un reality. Non è stato reso noto per il momento quando andrà in onda e su che canale, se sulla rete ammiraglia Canale 5 oppure su Italia 1. Dalle prime anticipazioni filtrate su Target abbiamo compreso che si tratta di un comedy reality che ha come protagonisti dei personaggi famosi. Con loro ci sono in ballo anche segreti, missioni divertenti da superare che porteranno a delle vittorie e al lato opposto della medaglia a delle sconfitte. Dopo i complimenti reciproci tra WeMake e Mediaset è nata dunque questa suggestiva novità.

L’Isola dei famosi ai saluti? Target può essere il sostituto

Nei giorni scorsi molto si è discusso di un possibile addio alla tv de L’Isola dei famosi. Da anni insieme al Grande Fratello Vip il reality è uno dei cavalli di punta di Mediaset, ma già in passato si erano sparse delle voci di una fine per il programma attualmente condotto da Ilary Blasi. Chissà che questa volta non possa essere quella giusta per salutare uno dei programmi più longevi del piccolo schermo. Target, altro reality con i vip protagonisti potrebbe anche essere il suo erede, visto che sarà trasmesso dalle reti Mediaset.

Il nuovo programma alimenta i dubbi: ci sarà un pesante addio?

Tra le ipotesi dopo la notizia dell’approdo in tv di Target ci sarebbe quella di un programma ai saluti. Molto difficile che possa essere il GF Vip, visto che almeno per la prossima edizione è già stato confermato con Alfonso Signorini nuovamente al timone. Più probabile appunto che possa essere L’Isola dei famosi, mentre è più remota che il format della produzione francese vada ad affiancare entrambi i programmi con i vip protagonisti. Nelle prossime settimane potrebbero uscire nuove indicazioni in tal senso.