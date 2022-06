Avanti un altro è trash? “No!”, Bonolis difeso a spada tratta da un collega

Paolo Bonolis difeso dal noto giornalista dopo le accuse ad Avanti un altro

Da qualche settimana Paolo Bonolis e il suo Avanti un altro sono andati in ferie e hanno lasciato spazio alle repliche del game show di Canale Cinque. Le nuove puntate torneranno dunque nella nuova stagione tv ma qualche spettatore tv ha voluto giudicare quanto visto nel corso dell’ultima annata, sentendosi in dovere di esprimere un giudizio sul programma condotto sapientemente da Bonolis ormai da un decennio. Intervenuto sulle pagine del settimanale Nuovo nella consueta rubrica di Maurizio Costanzo, il lettore Ennio da Savona ha trovato il modo di etichettare Avanti un altro: “Vorrei sapere perché una persona colta e preparata come Bonolis continui a fare televisione così trash”. Non della stessa opinione il marito della De Filippi che ha replicato così: “E’ un programma leggero, non trash” – il pensiero di Costanzo che ha preso le difese del conduttore romano – .

Costanzo è certo su Bonolis: “Far ridere è più difficile che fare programmi seri”

Proseguendo poi il commento sul settimanale Nuovo il noto giornalista e conduttore ha spiegato quanto fare ironia e strappare risate al pubblico sia una missione complicata. La leggerezza che Paolo Bonolis porta sul piccolo schermo con il suo Avanti un altro non è da confondere con la tv trash e il marito di Maria De Filippi ha tenuto a fare chiarezza: “Far ridere e intrattenere può essere più difficile che fare programmi seri”. D’altronde ci sarà un perché se il presentatore è da anni uno dei volti più amati del piccolo schermo e i suoi programmi hanno sempre ottenuto valanghe di record.

Il conduttore pronto alla grande avventura: arriva il super ritorno?

Nelle scorse settimane si è molto discusso di una grande ipotesi per Paolo Bonolis, che nella prossima stagione televisiva potrebbe fare capolinea in tv con una nuova edizione di Ciao Darwin. Oltre al macina ascolti Avanti un altro, collocato come al solito nella fascia pre serale e a dividersi l’annata con Gerry Scotti, il presentatore potrebbe riportare su Canale Cinque il suo storico format, che ancora oggi con le repliche riesce ad ottenere risultati eccellenti in tv. Non resta che attendere la prossima stagione.