Paolo Bonolis, torna Ciao Darwin nel 2023: è previsto uno stravolgimento

Torna Ciao Darwin nel 2023, ma è prevista una rivoluzione: parziale sostituzione degli autori

Se c’è un programma nel panorama televisivo italiano che è vissuto sempre come un evento imprescindibile, che chiama davanti al piccolo schermo milioni e milioni di spettatori, è sicuramente Ciao Darwin: vera messa pagana, con i suoi riti, le sue frasi cult, e momenti indimenticabili, il programma di Paolo Bonolis ha sempre riscontrato un enorme successo ed è dato per scontato il suo ritorno nel 2023, più precisamente a marzo, ma come fa sapere Massimo Falcioni su TvBlog sarebbe previsto uno stravolgimento all’interno del format: oltre a una parziale sostituzione degli autori, il gioco del Genodrome potrebbe sparire oppure subire delle significative modifiche. Si spera, comunque, che lo spirito dello show rimanga invariato, così come lo splendido corpo di ballo dell’ultima edizione andata in onda su Canale5 nel 2019.

Paolo Bonolis inarrestabile: Avanti un altro torna anche nella prossima stagione

Ma nel futuro di Paolo Bonolis non c’è solo il sopracitato programma di successo, che tornerà nel 2023 con la nona edizione (smentite le voci che lo volevano ‘defunto’): tornerà Avanti un altro nella prossima stagione con 80 nuovi episodi che verranno registrato in autunno per poi essere trasmessi a gennaio 2022. Ma sempre secondo TvBlog l’accordo raggiunto con Mediaset riguarderebbe un’altra edizione di Avanti un altro, con altri 80 episodi inediti, per quanto riguarda la stagione televisiva 2023/24. D’altronde il quiz è un vero e proprio varietà, ogni sera non si sa mai cosa succederà, e il pubblico non può far altro che passare un’ora di allegria al giorno dimenticando, per un momento, le brutture della vita quotidiana.

Avanti un altro in onda per tutta l’estate? Prevista anche l’edizione serale

Su Canale5 stanno andando in onda le repliche di Avanti un altro, salutate bene dal pubblico per quanto riguarda gli ascolti tv, e per ora la programmazione è prevista per tutta l’estate, salvo cambiamenti dell’ultimo minuto da parte dell’azienda, che potrebbe fare una staffetta tra Paolo Bonolis e il quiz di Gerry Scotti Caduta Libera. Prevista poi la programmazione delle puntate inedite di Avanti un altro! Pure di sera alla domenica sera sempre su Canale5.