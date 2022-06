Biagio D’Anelli sgancia la bomba: “Se**o tra una concorrente dell’Isola e…”

L’Isola dei Famosi, naufraga ha avuto rapporti intimi con un ex gieffino: scoppia il gossip

Biagio D’Anelli è sempre stato un grande esperto di gossip, tanto che spesso e volentieri viene invitato nelle trasmissioni di Federica Panicucci e Barbara d’Urso per lanciare qualche scoop. Proprio in queste ultime ore ha lanciato un’altra bomba su una delle concorrenti del reality show adventure condotto da Ilary Blasi. Di cosa si tratta? In uno stringato post nelle sue storie su instagram ha rivelato di essere venuto a conoscenza che a quanto pare una naufraga, prima di prendere il volo per l’Honduras, avrebbe avuto dei rapporti intimi con un ex concorrente di quest’ultima edizione del Grande Fratello Vip:

“Cosa hanno in comune L’Isola dei Famosi e il Grande Fratello Vip? Ve lo dico io: una concorrente dell’Isola ha avuto rapporti se**uali con un concorrente del GF Vip…”

Biagio D’Anelli fa un’importante precisazione: Non si tratta di loro”

Ovviamente questo suo gossip ha fatto immediatamente il giro del web, tanto che sono stati molti a iniziare a fare le prime ipotesi. Tuttavia proprio poco fa il popolare opinionista Tv, che ha difeso Nicolas Vaporidis, ha tenuto a precisare di non parlare assolutamente di Soleil Sorge o Alex Belli, come invece ipotizzato da alcuni utenti sui social:

“Si tratta di una donna che sta all’Isola dei Famosi con un uomo che ha partecipato al GF Vip insieme a me… e non riguarda Soleil o Alex Belli…”

E ovviamente il mistero s’infittisce. A chi si riferirà? Chi sarà questa presunta concorrente dell’Isola dei Famosi ad aver avuto questo incontro sensuale con un ex inquilino della casa più spiata dagli italiani?

Grande Fratello Vip: un ex concorrente ha mandato foto intime a un’altra ex inquilina?

I gossip sui concorrenti del reality show vip condotto da Alfonso Signorini non sono però finiti qua. Difatti come ha segnalato BlogTivvu.it, Deianira Marzano ha rivelato su instagram di essere venuta a conoscenza che ultimamente un ex inquilino della casa più spiata dagli italiani (non è chiara l’edizione del reality a cui ha partecipato) avrebbe mandato delle foto intime ad un’altra ex gieffina su whatsapp. Ovviamente anche in questo caso i nomi rimangono top secret, anche se di illazioni ne sono già state fatte tante sui social.