Brave and Beautiful, colpo di scena finale: annullate le nozze di Suhan e Cesur

Anticipazioni soap di Canale5, Suhan viene avvelenata: saltano le nozze con Cesur

Manca sempre meno al gran finale di Brave and Beautiful e dalle anticipazioni si scopre che le ultime puntate saranno piene di colpi di scena e trame spiazzanti. I due protagonisti dopo essersi riappacificati vorranno convolare a nozze ma invece il matrimonio salterà perché Suhan verrà avvelenata poco prima del lieto evento. Nel dettaglio, Cesur riuscirà a far arrestare Riza per l’omicidio di Adalet e per questo lui ed i suoi affetti subiranno la vendetta dell’uomo. quest’ultimo sequestrerà Bulent, Cahide e Hulya per chiedere loro di avvelenare la figlia di Tahisn e provocarle l’aborto, tuttavia nessuno sembrerà dargli ascolto. E invece proprio il giorno della cerimonia Suhan si sentirà male, verrà portata di corsa in ospedale e lì scopriranno che nel suo sangue sono presenti delle sostanze tossiche, chi è il colpevole?

Brave and Beautiful, spoiler prossime puntate: Cahide viene arrestata ma è innocente

Dagli spoiler sulle prossime puntate della soap turca trasmessa da Canale5 si scopre che i sospettati dell’avvelenamento di Suhan saranno Bulent, Hulya e Cahiede. I sospetti ricadranno subito sul primo che però confesserà alla madre che nonostante fosse stato minacciato da Riza di avvelenare la giovane non è riuscito a portare a termine il suo piano. Ma colpo di scena più clamoroso riguarderà l’ex nuora di Tahsin, Turan metterà i poliziotti sulle sue tracce i quali una volta perquisita la sua casa e le sue cose troveranno la boccetta di veleno. Cahide verrà arrestata da innocente. Infatti la donne rivelerà in lacrime di non essere coinvolta nella vicenda ma, considerando il suo passato, non verrà creduta.

Spoiler nuove puntate della soap turca trasmessa da Canale5: Tahsin scompare nel nulla

Infine dalle anticipazioni sulle prossime puntate di Brave and Beautiful, oltre al nuovo orario di messa in onda, si apprende anche cosa succederà agli altri personaggi. Tahsin, malato e con gravi problemi di memoria, sparirà nel nulla. E dopo averlo scoperto Suhan e Cesur inizieranno a cercarlo. Alla fine verrà ritrovato dal figlio di Fugen, solo, sotto shock e infreddolito su una scogliera, che dopo averlo rassicurato lo riporterà a casa.