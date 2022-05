Brave and Beautiful si allunga: anticipazioni prossime puntate e nuovo orario

Anticipazioni Brave and Beautiful: cambio di orario e raddoppio delle puntate di questa settimana

Novità importanti questa settimana per la soap turca di Canale5 che sta per giungere al termine. Infatti le vicende di Cesur e Suhan e tutti gli altri protagonisti che gravitano attorno raddoppiano. Dal sito DavideMaggio.it apprendiamo, nel dettaglio, che a partire da giovedì 2 e venerdì 3 giugno la soap si allunga, andrà in onda ad un nuovo orario più esattamente dalle 15.55 circa fino alle 17.25 dando la linea al Pomeriggio Cinque di Barbara D’Urso mentre dal lunedì successivo, il 6 giugno, inizierà alle 16.00. Il motivo del cambiamento di orario è presto detto, Maria De Filippi saluterà il pubblico di Uomini e Donne con l’ultima puntata di stagione, mercoledì 1 giugno. Insomma il palinsesto di Canale5 subirà nei prossimi giorni degli importanti cambiamenti.

Spoiler soap turca di Canale5: anticipazioni settimana fino al 3 giugno

Ma cosa succederà a Cesur e Suhan con il raddoppio delle puntate dal 2 e il 3 giugno? Dalle anticipazioni sulla trama delle prossime puntate di Brave and Beautiful si scopre che dopo la morte di Adalet, Riza cercherà di tenere nascosto a tutti di aver ucciso la sorella. L’uomo ricatta Suhan e la costringe ad accettare un suo invito a cena ed informato Kemal, l’Alemdaroglu si precipiterà al ristorante per aggredirlo. Cesur inoltre scopre anche che Tahsin è coinvolto nella morte di Salih ma per amore della ragazza non consegnerà il video alla polizia ed inoltre la accompagnerà a fare l’ecografia. Mihriban incontrerà Banu per cercare di convincerla a sposare suo figlio, ma la donna le annuncia che accetterà la proposta. Tuttavia Banu manderà all’aria le nozze con Bulent quando ascoltando un audio capirà che l’uomo ha causato l’incendio.

Brave and Beautiful raddoppia la messa in onda: quando va in onda l’ultima puntata

Gli spoiler e le anticipazioni sulla puntata finale della soap di Canale5 rivelano come finirà tra Cesur e Suhan tra di loro le gioie di un matrimonio e di un figlio ma anche terribili lutti come la morte di Korhan e non solo ed anche e soprattutto un colpo di scena finale. L’ultima puntata della soap andrà in onda venerdì 1 luglio salvo variazioni di palinsesto.