Camper Rai1, l’inviata in imbarazzo con la sua ospite: “Mio marito è morto”

Piccola gaffe dell’inviata di Roberta Morise e Tinto con un’ospite in collegamento su Rai1

C’è stato un po’ di imbarazzo nella puntata di Camper di oggi, venerdì 17 giugno 2022, l’ultima della seconda settimana: i conduttori dallo studio di Roma si sono collegati, come tutti i giorni, con una spiaggia italiana, dove l’inviata ha intervistato una bagnante, non immaginando, però, di rischiare una figuraccia (d’altronde non poteva prevedere quali sarebbero state le risposte della signora alle sue domande). Intervenendo da un lido di Caorle, in provincia di Venezia, Maria Elena Fabi ha raggiunto una donna anziana del posto che stava prendendo il sole su un molo. “Viene qui tutti i giorni lei, signora?” le ha chiesto. A tale domanda la donna ha risposto: “Si, sempre, tranne quando è brutto tempo ovviamente”. Subito dopo la gaffe: “E suo marito dov’è?”, le ha chiesto. “Non c’è più…” è stata la risposta inaspettata della signora, che ha poi aggiunto: “Ormai sono sola”.

Cercasi fidanzato per Roberta Morise: la missione lanciata oggi da Tinto in diretta

Ovviamente la signora non si è offesa per la domanda dell’inviata di Camper, dato che, non conoscendola assolutamente, non poteva immaginare fosse vedova. Archiviato il piccolo momento di imbarazzo, con la signora di Caorle si è anche scherzato e Maria Elena Fabi le ha chiesto se, secondo lei, lì in zona c’è qualcuno che potrebbe fidanzarsi con Roberta Morise: “Ne trova finché vuole qui di fidanzati” ha risposto la donna, mentre Tinto in studio ha detto alla collega: “Ti stiamo cercando un fidanzato andando in giro in tutte le spiagge d’Italia”. Maria Elena Fabi ha poi fatto inquadrare una piccola chiesa situata sulla spiaggia, dicendo a Roberta: “Sarebbe perfetta, per te, per coronare un sogno d’amore”. A tale affermazione Tinto ha replicato: “Manca la materia prima…” (tradotto: Roberta è single, lo è da poco, dopo la storia del tradimento dell’ormai ex fidanzato).

Roberta Morise, sfiorate le lacrime sul finire della diretta: “Mi sono commossa”

Poco più tardi, invece, Elisa Silvestrin, collegandosi dalla Toscana, ha letto il suo diario di viaggio di questa settimana, facendo commuovere la conduttrice in studio che, con le lacrime agli occhi, al termine del servizio ha ammesso: “Mi sono emozionata”.

Anche ieri in trasmissione si è sfiorata la commozione, quando un ospite ha ricordato un famoso volto del mezzogiorno di Rai1 che non c’è più. E’ terminata così, dunque, la seconda settimana del nuovo programma del mezzogiorno del primo canale, che sarà di nuovo in video lunedì.