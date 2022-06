Roberta Morise e Tinto ricordano un volto del mezzogiorno che non c’è più

Camper, i conduttori e i loro ospiti ricordano Beppe Bigazzi in collegamento dal suo paese d’origine

Anche oggi, giovedì 16 giugno 2022, come avviene ormai quotidianamente dal primo lunedì del mese, Tinto e Roberta Morise hanno fatto compagnia al pubblico del primo canale della Rai, all’ora di pranzo, con la loro trasmissione estiva che, lo ricordiamo, ogni settimana accompagna virtualmente i telespettatori in una regione italiana. E’ stata la Toscana la protagonista di questa settimana che è ormai quasi giunta al termine. Proprio dalla Toscana l’inviata Monica Caradonna nell’ultimo segmento della diretta è intervenuta collegandosi da Terranuova Bracciolini, in provincia di Arezzo, nel cuore della Val d’Arno, ossia il paese natale di Beppe Bigazzi, storico braccio destro di Antonella Clerici a La prova del cuoco, quindi un volto carissimo al pubblico del mezzogiorno del primo canale.

L’ospite di Camper ricorda Beppe Bigazzi: “E’ merito suo se i nostri prodotti sono conosciuti”

Presentando alcuni prodotti locali, Mauro Quirini, icona della gastronomia in Toscana, ai microfoni del programma condotto da Roberta Morise e Tinto (tra i quali qualche giorno fa c’è stata una battuta piccante) intervistato dall’inviata, ha parlato del fagiolo zolfino. “Prima della diretta è passato in gioielleria e ha comprato un paio di chili di fagioli zolfino” ha ironizzato Monica Caradonna, chiedendo poi al suo ospite la ragione per la quale tale varietà di fagioli è così pregiata.

Dobbiamo fare un ringraziamento al mio caro vecchio amico Beppe Bigazzi che ha creduto, ai suoi tempi, in questo prodotto

ha asserito Quirini, continuando: “Beppe era originario di qui e ci ha aiutati a lanciare questo prodotto, che ora corre da sé tranquillamente”.

Beppe Bigazzi e il suo ricordo nel nuovo programma del mezzogiorno di Rai1: è morto ad ottobre 2019

Beppe Bigazzi, lo ricordiamo, ha lavorato con Antonella Clerici per oltre un decennio a La prova del cuoco, accompagnandola fin dalla primissima puntata trasmessa nel mese di ottobre del 2000. E proprio nell’ottobre, diciannove anni dopo, se ne è andato a causa di un brutto male: era infatti il 7 ottobre 2019 quando si è spento ad Arezzo, venendo ricordato l’indomani in diretta da Elisa Isoardi, nel frattempo subentrata alla Clerici alla conduzione del programma. Prima de La prova del cuoco, Antonella e Beppe hanno lavorato insieme a Unomattina, ma è stato il programma del mezzogiorno che lo ha reso popolare e amatissimo dagli italiani, fino alla sua scomparsa. Oggi, quindi, il suo ricordo in una trasmissione in onda all’ora di pranzo, fascia oraria a lui cara, è stato un gesto sicuramente apprezzato da tutti i telespettatori che lo ricordano con affetto.