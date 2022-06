Camper, Roberta Morise gelata da una battuta di Tinto: “Tu a Firenze…”

La battuta del conduttore di Camper alla collega: “Tu di Firenze te ne intendi…”. Toccato un tasto delicato?

Ha fatto il giro del web la notizia uscita un paio di giorni fa, secondo la quale Roberta Morise sarebbe stata tradita dal fidanzato fiorentino, paparazzato con un’altra famosissima donna del mondo dello spettacolo. Non ci addentriamo nel gossip, ma raccontiamo un curioso episodio avvenuto oggi in diretta su Rai1 a Camper, programma condotto proprio da Roberta: lanciando un collegamento con il capoluogo toscano, il volto maschile della trasmissione, ossia Tinto, ha detto, rivolgendosi a lei “La mia vacanza preferita, cara Roby, è quella enogastronomica. Ora andiamo a Firenze, dove c’è un panino che è il re della città”, aggiungendo poi

Tu di Firenze te ne intendi…

La reazione di Roberta Morise alla battuta fatta da Tinto in diretta a Camper

Sorridendo, visibilmente sorpresa per l’affermazione del collega che sicuramente non si aspettava, la conduttrice di Camper ha replicato con un timido “Eh si” alla battuta, glissando subito e chiamando l’inviata alla quale ha detto: “Monica, sei a Firenze?”. Tutto qui, quindi: chissà se a telecamere spente, finito il programma, la conduttrice (che in una recente intervista ha ammesso di non sapere ancora cosa farà dopo questa trasmissione) ha ‘bacchettato’ il collega per la sua uscita del tutto inaspettata.

Roberta Morise tradita dal fidanzato? Ecco il gossip esploso in rete nei giorni scorsi

Ma cos’è successo esattamente tra la conduttrice di Camper e il suo fidanzato? Come abbiamo anticipato nel primo paragrafo, non ci addentriamo nel gossip, ci limitiamo solamente a riportare quanto è stato scritto da diversi siti nel fine settimana: secondo il gossip del momento, il compagno di Roberta sarebbe stato visto in un hotel di Firenze con una famosa showgirl, con la quale sarebbe poi volato in elicottero fino alla Campania, esattamente fino ad un isolotto situato a largo di Positano. Sarà vero o si tratta di una bufala, come spesso accade nel mondo del gossip? Aspettiamo conferme o smentite dai diretti interessati.