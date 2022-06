Camper non decolla, male anche Unomattina: si corre ai ripari per gli ascolti

Problemi di ascolti per la mattina estiva di Rai1, il retroscena di TvBlog: “Riunione in Rai”

Non decolla la nuova impaginazione del mattino estivo del primo canale della Rai che, come i telespettatori sanno bene, vede un lungo notiziario curato dal TG1 aprire la giornata, seguito dalla versione della bella stagione di Unomattina con la conduzione di Massimiliano Ossini e Maria Soave, fino al programma del mezzogiorno Camper condotto da Roberta Morise e Tinto. Non accadeva da molti anni che Unomattina andasse in onda fino a mezzogiorno ed è la prima volta che lascia l’orario di inizio tradizionale delle 7.00 circa, per partire solo alle 9.00 (succede così da diversi mesi). Tuttavia, come Blogo fa notare, gli ascolti, almeno per il momento, non stanno premiando, motivo per il quale pare che oggi in Rai si sia svolta una riunione per cercare di capire come migliorare i risultati, apportando ovviamente dei cambiamenti significativi.

Ascolti Unomattina e Mattino 5 ieri: il confronto tra la mattina di Rai1 e quella di Canale5

Vediamo, in questo paragrafo, il confronto tra gli ascolti che ieri, giovedì 16 giugno, ha ottenuto il mattino di Rai1 e i dati auditel del mattino di Canale5. TGUnomattina News ha ottenuto 329mila telespettatori con il 12.8%, mentre TGUnomattina è stato visto da 615mila spettatori, share del 14.6%; all’interno il telegiornale delle 8.00 ha registrato 862mila telespettatori con il 19.3%. di share. Per Unomattina Estate 603mila telespettatori e il 14.1% di share. Su Canale5, invece, il TG5 Mattina ha avuto 1milione 144mila telespettatori e il 25.7% di share, mentre Mattino Cinque News è stato seguito da 923mila telespettatori con il 22.1% nella prima parte e da 789mila telespettatori con il 20.3% nella seconda.

Anche Camper soffre in ascolti: ecco i dati auditel ottenuti dalla puntata di ieri

Adesso vediamo, invece, il confrontro tra gli ascolti che il programma condotto da Tinto e Roberta Morise ha ottenuto ieri su Rai1 e quelli della replica di Forum, in onda su Canale5: 1milione 116mila telespettatori con un tiepido 11.9% di share per Camper (dove oggi c’è stata una gaffe un po’ imbarazzante), mentre il programma di Barbara Palombelli (come suddetto trasmesso in replica), che si sovrappone alla trasmissione di Rai1 solo dalle 12.00 alle 13.00, è volato a più del 20% di share con una media di 1milione 367mila telespettatori.