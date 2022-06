Carlo Conti riceve un appello: proprio lei vuole partecipare a Tale e Quale!

Laura Chiatti fa un appello: “Accetterei di corsa Tale e Quale Show”

Chi non vorrebbe partecipare ai programmi di successo di Rai1? D’altronde da anni vanno in onda e il pubblico sembra non essersi ancora stancato di vederli riproposti stagione dopo stagione. Ecco che dal settimanale Nuovo Tv si alza un appello per il conduttore Carlo Conti: “Accetterei di corsa Tale e Quale Show. Lo farei per mettermi in gioco”. A parlare è nientemeno che l’attrice Laura Chiatti, che è famosa appunto per le sue doti attoriali, ma che in pochi sanno essere anche una brava cantante. Il suo appello verrà raccolto oppure verrà semplicemente ignorato? Bisognerà aspettare l’arrivo delle prime notizie del cast della prossima edizione sempre in onda su Rai1 e con la giuria confermata in blocco.

L’attrice fa una rivelazione sul marito Marco Bocci: “Mai litigato sul set”

Tutti sapranno che Laura Chiatti è sposata con Marco Bocci e al settimanale sopracitato, durante l’intervista, fa sapere di non aver “mai litigato sul set”, ma che una volta tornati a casa, dopo una dura giornata di lavoro, gli faceva notare “che aveva esagerato” perché l’aveva maltrattata per motivi di copione; d’altronde interpretava una ex tossicodipendente, quindi doveva avere un’aria sofferta e credibile, con tanto di cerchi neri attorno agli occhi. Tolto questo i due sono sempre affiati, anche se all’inizio, quando è stata scelta per il film di Marco Bocci intitolato La caccia, era un po’ preoccupata visto che si conoscono molto bene come marito e moglie, ma molto meno sul luogo di lavoro.

Carlo Conti lavora al cast della prossima edizione di Tale e Quale Show

Mentre si attende di scoprire se Carlo Conti chiamerà per la prossima edizione del suo show del venerdì sera l’attrice Laura Chiatti, si sa già che Katia Ricciarelli non ci sarà, che dovrebbe invece approdare al GF Vip come opinionista, mentre discorso diverso per le principesse Selassiè, divenute famose e conosciute presso il grande pubblico per via della loro partecipazione al Grande Fratello Vip. In lizza c’è anche un altro nome clamoroso: Alex Belli (che intanto potrebbe approdare in Honduras all’Isola dei Famosi dove troverebbe la sua collega Soleil Sorge).