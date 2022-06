Carolina Rey co-conduttrice di Sanremo 2023? “Un sogno che si realizzerebbe”

La conduttrice punta al Festival di Sanremo 2023: “Mi piacerebbe scendere la mitica scalinata”

Si sta facendo conoscere sempre di più dal grande pubblico di Rai1, Carolina Rey, attualmente al timone della trasmissione Weekly del weekend. E mentre tiene compagnia ai telespettatori, ogni sabato e domenica d’estate, alle ore 8:30 circa, i suoi progetti sono grandi. Intervistata infatti dal settimanale Tele Sette Carolina rivela il suo grande desiderio professionale:

“Mi piacerebbe, un giorno, scendere la mitica scalinata”.

La Rey si riferisce ovviamente a quella del Teatro Ariston di Sanremo, dove ogni anno si svolge la manifestazione musicale più importante d’Italia. Carolina spera di affiancare Amadeus anche solo per una sera e chissà che il conduttore non raccolga quest’appello. “Sarebbe per me la realizzazione di un sogno” conclude Carolina.

Carolina Rey lancia un appello al collega: “Se decidessi di fare il torneo mi candido a tornare”

Mentre si susseguono in Rai le voci sul suo futuro televisivo la conduttrice porta un’esperienza nel cuore. Ovvero quella a Tale e Quale Show, dove ha mostrato le sue tante abilità e i suoi talenti. Nel corso dell’intervista sul settimanale Tele Sette Carolina ammette che questa è stata una delle esperienze professionali e umane più belle della sua vita. E proprio approfittando dell’intervista lancia un appello a Carlo Conti:

“Carlo, se decidessi di fare il torneo dei torneo mi candido già a tornare”.

Intanto, per adesso, Carolina si gode la nuova avventura televisiva con Weekly, che conduce insieme a Fabio Gallo.

Com’è il rapporto tra i conduttori di Weekly? “Ci capiamo con uno sguardo”

Infine Carolina Rey ha parlato di come si trova con la squadra del programma estivo di Rai1 e qual è secondo lei la chiave del successo. Per quanto riguarda quest’ultimo punto la conduttrice è sicura che la forza sta nell’aver trovato il giusto equilibrio tra intrattenimento e informazione. Di quest’ultimo argomento si occupa, tra l’altro, la giornalista Cora Boccia. Il programma, sempre secondo Carolina, funziona anche perché apre una finestra sull’Italia, tra bei posti e attualità. Infine, sul collega Fabio Gallo, la Rey dice: