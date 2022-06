Chi vuole sposare mia mamma? Caterina Balivo svela: “Ecco perché ho accettato”

Caterina Balivo torna alla conduzione con un nuovo programma su Tv8: “Ho accettato perché mi sono immedesimata”

Tre anni fa Caterina Balivo, in lacrime, aveva lasciato il suo Vieni da me e la televisione per dedicarsi alla famiglia e agli affetti durante la pandemia di Coronavirus. Da allora aveva più volte ammesso che sarebbe tornata in tv alla guida di un programma solo se sarebbe valsa la pena con una trasmissione adeguata. Ed adesso pare che un programma adatto alle sue corde lo abbia trovato visto che a partire da stasera sarà alla guida di Chi vuole sposare mia mamma? Su Tv8 e, in una lunga intervista a TvBlog, ha rivelato perché ha accetto la conduzione:

“Mi ha molto divertito pensare di una mamma che dovrà scegliere dei pretendenti accanto a suo figlio o a sua figlia. Mi sono immedesimata io accanto a mio figlio… non ce la farei mai.”

Chi vuole sposare mia mamma? La conduttrice svela: “Mi sono messa in gioco”

Durante l’intervista Caterina Balivo ha spiegato un po’ di dettagli sul suo nuovo programma dicendo che al centro di tutto c’è l’amore e la verità di sentimenti delle mamme, dei figli e degli altri protagonisti. È tutto vero e ciò che si noterà non è solo il modo in cui donne con diversi e non sempre felici trascorsi alle spalle si lasciano trasportare dal corteggiamento dei pretendenti ma anche il rapporto tra le donne ed i loro figli. Ed inoltre, la conduttrice ha anche ammesso che cosa gli ha lasciato questa esperienza:

“Mi ha anche molto divertito mettermi in gioco con una cosa completamente diversa da quello che ho sempre fatto. Ho fatto sempre live, dirette. Però, sempre, programmi basati sui sentimenti. I sentimenti qui ci sono, si sentono”.

Caterina Balivo sull’assenza dalla tv: “Mi è mancata ma anche no…”

“La tv mi è mancata e non…” ha ammesso infine la conduttrice che poi ha aggiunto: “Da quando ho deciso di cambiare la mia vita lavorativa ho messo una regola con me stessa che va applicata. Ovvero scegliere i progetti che mi piacciono a prescindere dalla rete.” Insomma, non resta che dare l’appuntamento a stasera per la prima puntata di Chi vuole sposare mia mamma? Mentre la conduttrice ha confessato di avere una preferita.