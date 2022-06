Caterina Balivo pronta per Chi vuole sposare mia mamma? “Ho una preferita”

Chi vuole sposare mia mamma? La conduttrice anticipa: “La 3^ puntata ci sarà la mia preferita”

Debutterà mercoledì 22 giugno in prima serata su Tv8 con il romantico e inedito dating condotto da Caterina Balivo che ha lo scopo di aiutare le mamme single. Oggi si è svolta la conferenza stampa e la conduttrice di Aversa ha fornito anticipazioni e dettagli su ciò che andrà in onda. Infatti, nel dettaglio ha confessato di aver una madre preferita ma non si è sbilanciata sui motivi della sua scelta creando però, allo stesso tempo, un velo di curiosità su questa storia. La Balivo ha svelato:

“La mia mamma preferita arriverà alla terza puntata, perché ogni storia si sviluppa in due puntate”

E poi ha aggiunto che anche altre storie piaceranno comunque molto.

Caterina Balivo pronta per il suo nuovo programma su Tv8: “I sentimenti sono veri”

Per quanto riguarda il meccanismo di Chi vuol sposare mia mamma? Ci saranno cinque coppie di mamme con figlia o figlio che verranno contese da dei pretendenti. Quest’ultimi, per un tempo limitato ed in determinate situazioni potranno conoscere e soprattutto farsi conoscere dalle ‘mamme’. A sua volta ogni donna dovrà decidere chi eliminare ma i rispettivi figli potranno sovvertire le loro scelte e cambiare le carte in tavola. Il finale di ogni storia, si spera, sarà quello di far incontrare le mamme che gli uomini della loro vita. La conduttrice sul suo nuovo programma ha ammesso:

“È tutto così vero nei sentimenti e divertente.”

La conduttrice torna in tv dopo quattro anni di assenza: tutto sul programma di Tv8

Di recente Caterina Balivo ha fatto una confessione scioccante e ammesso di essersi commossa varie volte durante le registrazioni del programma. Per quanto riguarda il suo nuovo programma in onda su Tv8, invece, non resta che rivelare solo che le varie coppie mamma-figlio/a ed i rispettivi pretendenti soggiorneranno in una lussuosa e bellissima villa immersa nel verde, Villa Tenchio, nei pressi di Pavia. Le donne hanno un’età compresa tra i 40 ed i 60 anni e soprattutto hanno un ottimo rapporto con i loro figli che nel corso delle varie puntate, sei prime serate, verrà fuori.