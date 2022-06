Clarissa Selassié difende la sorella Lulù: “Facile attaccare una persona buona”

L’ex gieffina fa una smentita sul compleanno della sorella: “Non è vero”

Clarissa Selassié nota al pubblico per essere una ex concorrente del reality show condotto da Alfonso Signorini, ai microfoni di Fanpage.it ha rotto il silenzio sul tanto chiacchierato compleanno della sorella Lulù . La principessa etiope ha raccontato nel dettaglio cosa è accaduto durante la festa inizialmente prevista il 9 giugno e spostata al 22, facendo una smentita:

“Ho visto che si diceva che la data fosse stata spostata perchè non c’erano invitati, perchè la gente non voleva venire. Non è vero“.

Lulù Selassié ancora triste per la rottura con Manuel Bortuzzo? “Non se la sente di festeggiare”

Di recente è stato svelato che la festa di compleanno di Lulù Selassié tenutasi a Napoli sia stata un flop, per il fatto che all’evento non si sia presentato nessun invitato facendola rimanere delusa: a smentire tale indiscrezione ci ha pensato la sorella Clarissa, in un’intervista concessa a Fanpage.it. Quest’ultima ci ha tenuto a precisare che gli invitati non erano affatto cinquanta, facendo capire che sua sorella continua a non essere del tutto serena dopo la rottura con Manuel Bortuzzo: “Una falsità assurda. Erano molte di meno. Non avevamo intenzione di fare una festa in grande, anche perchè lei non ne aveva voglia. In questo momento non se la sente di festeggiare“. Alla domanda se il giovane nuotatore era stato invitato, invece ha risposto: “Questo non lo so. Io e Jessica non abbiamo alcun contatto con lui, non per nostra scelta. A me farebbe super piacere essere sua amica, per me è sempre stato come un fratello. Non lo sente nessuna di noi”.

Sfogo di Clarissa Selassié: “Stufa che ci facciano passare per persone legate ai soldi”

Sempre durante l’intervista, l’ex gieffina ha precisato che gli ex gieffini Ainett Stephens, Giucas Casella, Gianmaria Antinolfi, Alex Belli e Delia non hanno potuto prendere parte alla festa di compleanno di sua sorella per degli impegni lavorativi. Poi ha svelato quali sono gli obiettivi della sorella: “E’ molto concentrata sul lavoro. Ha vari progetti importanti che andranno in porto a settembre. Non cerca l’amore, quindi non credo aspettasse qualcuno in particolare alla sua festa”. Inoltre ha smentito che ci sia stato imbarazzo da parte dell’hotel in cui si è svolta la festa di sua sorella, lasciandosi andare a uno sfogo: “Sono stufa che ci facciano passare sempre per persone legate ai soldi. Per fortuna i nostri fan sanno chi siamo veramente“. Infine ha difeso la sorella: “Facile attaccare una persona buona e fragile come lei”.