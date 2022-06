Lulù Selassié delusa: grande imbarazzo per il flop del suo compleanno

Lulù Selassiè, il suo compleanno è stato un flop: doccia gelata per l’ex gieffina

Settimane fa è stato riportato che l’ex fidanzata di Manuel Bortuzzo ha deciso di spostare la data della festa del suo compleanno dal 9 al 22 giugno perchè molti invitati hanno dato forfait all’ultimo minuto. E ieri la festa c’è stata, ma pare sia stata davvero un sonoro flop. Il motivo? Sembra che all’evento non si sia presentato praticamente nessuno lasciando la ‘povera’ principessa Selassiè con un pugno di mosche in mano. A rivelarlo è stata l’informatissima fanpage instagram thepipol_gossip:

“Alla festa di ieri sera non si è presentato quasi nessuno: dei cinquanta invitati previsti, (tra i quali anche diversi ex gieffini) se ne sono visti ben pochi…”

L’ex gieffina e il suo compleanno flop: imbarazzo da parte dell’hotel che ha ospitato l’evento

Successivamente la fanpage instagram thepipol_gossip, dopo aver rivelato che la festa di compleanno di Lulù Selassiè è stato un flop, ha anche svelato un altro succoso retroscena. Di cosa si tratta? In pratica sembra che ci sia stato un forte imbarazzo da parte dell’hotel che ha ospitato questo evento, visto che comunque avrebbero dato addirittura vitto ed alloggio gratuitamente alle tre sorelle Selassiè:

“Grandissimo imbarazzo da parte dell’hotel che ha ospitato gratuitamente per tre giorni le sorelle, concedendo loro ogni tipo di extra, come rilassanti spa e golosi room service…”

Al momento si segnala che la diretta interessata, la quale è rimasta in buoni rapporti con Soleil Sorge, non ha rilasciato alcuna dichiarazione in merito.

La festa di compleanno dell’ex gieffina non è andata secondo i piani: nuovi retroscena

Sempre la fanpage instagram thepipol_gossip ha poi rivelato che sarebbe andata talmente male questa festa di compleanno di Lulù che i fotografi avrebbero vagato nel vuoto per ore e neppure il buffet sarebbe stato quasi toccato: “I fotografi vagavano nel vuoto e il sontuoso catering non è stato toccato…” Insomma sembra davvero non siano state ore semplici per la ‘povera’ principessa etipope, che sicuramente avrebbe voluto avere una festa di compleanno decisamente più affollata. Perchè tanti le hanno girato le spalle all’ultimo minuto?