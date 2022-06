Claudio Baglioni e Virginia Raffaele stanno insieme? Finalmente la verità

Flirt tra il noto conduttore e la comica? Arriva la smentita: “Sono molto amici”

Da diverse ore sul web non si fa altro che parlare del presunto flirt tra Claudio Baglioni e Virginia Raffaele, dopo diversi indizi social che non sono passati di certo inosservati. A smentire tale gossip ci ha pensato Il Fatto Quotidiano, contattando lo staff della nota comica che ha chiarito:

“E’ una fake news, sono molto amici e si vogliono bene”.

Un selfie dell’attrice insieme al cantautore ha scatenato il gossip: le indiscrezioni

Sono stati parecchi gli utenti della rete a ipotizzare che ci sia del tenero tra il noto conduttore e la comica, per aver notato delle canzoni dedicate a lei, degli hashtag sospetti, fotografie che li ritraggono insieme, e una collaborazione che potrebbe essere più che artistica. Le indiscrezioni sono scaturite quindi da un’analisi accurata dei rispettivi profili social. A scatenare il gossip è stata una fotografia pubblicata dalla comica su Instagram, in cui è accanto al cantante romano al suo concerto alle Terme di Caracalla a Roma, lo scorso 14 giugno 2022, accompagnata dalla scritta: “Eccoci qui. Accorrete pubblico, gente grandi e piccoli al suo numero magico” e un cuore.

Ad avvalorare la tesi di una possibile storia d’amore tra i due sono stati anche gli hashtag utilizzati da Virginia Raffaele cioè #1&2, il titolo di un recente brano del famoso artista, che racconta di una conoscenza inaspettata che ha cambiato la sua vita: a detta dei più maliziosi tale parole sarebbero indirizzate proprio alla comica. Tra i vari commenti nel selfie dell’attrice e del cantautore, non sfugge quello dell’agente del cantante: “Siete bellissimi”.

“Non c’è nulla di vero”, svelato quale rapporto c’è tra Virginia Raffaele e Claudio Baglioni

A fornire un ulteriore indizio sulla presunta relazione tra Claudio Baglioni e l’attrice è stata l’influencer Deianira Marzano, mostrando tramite degli screenshot dei messaggi di alcuni fan che confermerebbero la storia: “Lui è stato a un suo spettacolo in teatro, lei era al concerto di lui dietro le quinte e la manager di lui ha commentato “Siete bellissimi””. A far sapere che si tratta di una falsa notizia, quindi è stato Il Fatto Quotidiano per aver raggiunto persone vicine alla comica. Per la precisione, lo staff della 41enne dopo aver chiarito che tra i due c’è soltanto un rapporto di amicizia, ha aggiunto: “Ma non c’è nulla di vero”.