Da noi a ruota libera è finito, ascolti boom: reazione di Francesca Fialdini

Da noi a ruota libera, ottimi ascolti per l’ultima puntata: sfiorato il 19% di share

La stagione televisiva si è ufficialmente chiusa ieri con gli ultimi programmi che hanno salutato il loro pubblico per dare appuntamento a settembre come Domenica In di Mara Venier ed il talk incentrato su storie di vita di personaggi noti e meno condotto da Francesca Fialdini. E l’ultima puntata del programma andata in onda per soli 40 minuti circa ha registrato degli ottimi ascolti, stando ai dati riportati da DavideMaggio.it chiudendo con una media di 1.909.000 spettatori per uno share pari a quasi il 19%, più esattamente al 18.8%. Insomma importanti che rendono la trasmissione di Rai1 un’ottima e valida alternativa per contrastare il diretto competitor, Verissimo, con ascolti sebbene non superiori comunque molto vicini.

Francesca Fialdini chiude la terza edizione del suo talk: “Il vostro amore ci ha superati”

L’ultima puntata di questa edizione di Da noi…a ruota libera ha avuto come ospiti Barbara Alberti, la Drag Queen Priscilla ed il noto trio di cantanti e imitatori, Gemelli di Guidonia. Ma nel corso della stagione sono stati tantissimi i volti noti del mondo dello spettacolo a raccontarsi nel salotto di Rai1. Non sono mancati i protagonisti delle fiction Rai più amate come Luca Argentero di Doc-Nelle tue mani, Elena Sofia Ricci di Che Dio ci aiuti, Maria Chiara Giannetta di Blanca e tanti altri tra conduttori, cantanti e ballerini. E poche ora fa, la conduttrice toscana pubblicando sui social un best off ha ammesso felice e grata:

“Vai con il best of! Chi non si trova non è meno best. Grazie a tutti! 🙏💫♥️ il vostro amore ci ha superati.”

Il talk di Rai1 torna con la nuova edizione a settembre: la conduttrice chiude commossa

Francesca Fialdini ha chiuso l’ultima puntata del suo talk commossa e dando l’appuntamento a molto presto. Ed infatti il programma ritornerà in onda a settembre con una nuova edizione che avrà forse dei cambiamenti ma nella quale rimarrà intatta l’essenza del programma, il raccontare storie di uomini e di donne che hanno saputo far girare nel verso giusto la ruota della propria vita. Del resto il motto è ‘Tra un sogno e la realtà c’è la nostra voglia di volontà.’