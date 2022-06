Da noi a ruota libera chiude. Francesca Fialdini commossa: “A presto!”

Francesca Fialdini chiude emozionata la 3^ edizione del suo programma: “Bellissima stagione”

La stagione televisiva si è ormai conclusa e tra gli ultimi programma a fermarsi per la pausa estiva c’è anche Da noi a ruota libera che ha salutato il pubblico con l’ultima puntata proprio oggi, 5 giugno. E la conduttrice toscana ha salutato tutti coloro che hanno reso possibile la trasmissione, autori, casa di produzione, direttore di rete ma anche i macchinisti, costumisti e tutta la sua squadra. Inoltre ha anche salutato il pubblico che con affetto e numeroso l’ha seguita in questa terza edizione ed infine ha dato l’appuntamento a settembre con la quarta edizione già confermato. Nello specifico la conduttrice commossa ed emozionata ha ammesso:

“Ringrazio tutti coloro grazie che hanno messo la loro forza di volontà in questa bellissima stagione! A presto!”

Da noi a ruota libera ultima puntata, la conduttrice: “Raccontato storie di vita”

Francesca Fialdini nel salutare il suo pubblico ha spiegato quale sin dall’inizio è sempre stato l’obbiettivo principale per lei e per tutta la sua squadra della sua trasmissione:

“Noi qui abbiamo raccontato storie di vita che sono storie di scelte coraggiose di chi riesce a trovare dentro di se il coraggio di girare la propria ruota. Per rompere cliché e superare i pregiudizi. Il nostro motto è che Tra un sogno e la realtà c’è la nostra voglia di volontà.”

La conduttrice toscana ha concluso il suo programma con un ricco parterre di ospiti anche se è stata una puntata breve, iniziata con più di mezz’ora di ritardo per via della linea lasciata allo speciale del Tg1 incentrato sul Giubileo della Regina Elisabetta. Insomma l’ultima puntata è andata in onda solo per 45 minuti circa dalle 18.05 alle 18.45.

Tempo di vacanze per la conduttrice toscana: la Rai ha deciso che il programma tornerà a settembre

Dunque anche per Francesca Fialdini è tempo di godersi l’estate come per quasi tutti i conduttori sia Rai che Mediaset prima del ritorno a settembre con la quarta edizione di Da noi a ruota libera. Si può parlare di scommessa vinta per la conduttrice visto che quest’anno ha avuto la difficile concorrenza del Verissimo di Silvia Toffanin ma se l’è cavata più che bene riuscendo a tallonarla sempre con ottimi ascolti.