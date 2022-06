Drusilla Foer e l’Almanacco, boom: arriva il giudizio che non si aspettava

L’Almanacco del giorno dopo, il giornalista ne è sicuro: “Intelligenza e garbo sono merce rara”

Tra le novità del palinsesto estivo di quest’anno c’è il programma condotto da Drusilla Foer tutti i giorni su Rai2 alle 19:50. Non si tratta, in realtà, di un format totalmente nuovo quanto di uno storico programma andato in onda fino agli anni ’90. In questa rivisitazione però sembrano esserci tutti ingredienti vincenti e gli ascolti stabili stanno premiando Drusilla. Uno degli spazi più apprezzati è quello di Topo Gigio, personaggio amatissimo da intere generazioni di tutti i tempi. Anche Maurizio Costanzo sembra apprezzare particolarmente l’esperimento di Rai2. Infatti nella sua rubrica su Nuovo Tv scrive:

“Penso che la televisione italiana avesse bisogno di un personaggio come Drusilla. Intelligenza e garbo sono merce rara sul piccolo schermo. Bentornato Topo Gigio”.

Telespettatrice elogia Drusilla Foer e il suo programma: “Brillante e ironica”

Il pubblico sembra amare molto il ritorno dell’Almanacco del giorno dopo e sebbene gli ascolti non siano altissimi perlomeno si sono mantenuti ben saldi e stabili. Segno che una fetta di pubblico si sta legando al programma e lo segue con costanza. Tra loro c’è una telespettatrice che scrive alla rubrica di Maurizio Costanzo. La signora si dice felice di vedere finalmente un programma “carino e intelligente”. Per quanto riguarda Drusilla la definisce “brillante e ironica”. In particolare la telespettatrice racconta di apprezzare tantissimo Topo Gigio, personaggio amato da lei stessa in passato. E conclude:

“E’ proprio vero che la tv di un tempo era migliore”.

I prossimi progetti di Drusilla Foer: pronto il ritorno all’evento musicale dell’anno?

Mentre si gode la sua prima conduzione da solista con l’Almanacco del giorno dopo presto potrebbero esserci nuove porte per Drusilla. In particolare, dopo il successo incredibile della scorsa stagione, Amadeus la rivorrebbe come co-conduttrice anche nell’edizione del Festival di Sanremo del 2023. Mancano ancora tanti mesi per l’evento musicale italiano più importante dell’anno ma i lavori sono già iniziati. E come sempre una delle più grandi curiosità, oltre ai cantanti che parteciperanno, sono le conduttrici che affiancheranno Amadeus sul palco dell’Ariston. E tra loro sembra proprio che il corteggiamento a Drusilla sia già iniziato.