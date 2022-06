Sanremo 2023, chi saranno le donne alla conduzione? Amadeus vuole…

Drusilla Foer pronta per il bis sul palco dell’Ariston? Arriva l’indiscrezione

L’attesa è ancora lunga per il Festival di Sanremo 2023, ma la macchina organizzativa della kermesse musicale è già partita da tempo. Confermata la conduzione di Amadeus, per altri due anni, ora ferve l’attesa per scoprire chi saranno le donne dell’Ariston il prossimo anno. A quanto pare squadra che vince non si cambia e il conduttore siciliano avrebbe in mente già una donna pronta per affiancarlo nella sua avventura il prossimo febbraio. Stando all’indiscrezione lanciata dal portale Tvblog infatti sembrerebbe che il presentatore avrebbe già contattato Gianluca Gori. Proprio così! La protagonista femminile della terza serata dello scorso festival della canzone italiana potrebbe tornare anche nel 2023. Stando al rumor nei giorni scorsi sarebbe stata fatta la proposta a Drusilla che, a quanto pare, sarebbe stata più che felice. Ovviamente per l’ufficialità bisognerà attendere ancora.



Festival di Sanremo 2023: ecco quale sarà il ruolo di Gianluca Gori

A quanto pare però Drusilla Foer potrebbe avere uno spazio tutto suo al prossimo festival della canzone italiana. Sul noto portale su citato si parla infatti di una possibile conduzione del PrimaFestival da parte dell’attrice. Al momento si tratta di voci di corridoio ancora non confermate, bisognerà attendere i prossimi mesi per le notizie ufficiali. Intanto la macchina organizzativa della kermesse è partita e proseguirà per tutta questa calda estate 2022. Il festival andrà in onda dal 7 all’11 febbraio e ferve l’attesa anche per scoprire quali saranno i big in gara, sui quali Amadeus ha fatto un annuncio, e chi lo affiancherà come ospite. Fiorello tornerà per la quarta volta sul palco dell’Ariston accanto all’amico di sempre?

Drusilla Foer, il grande successo dopo Sanremo: l’Almanacco del giorno dopo e i nuovi progetti

Apprezzato dalla critica e dal pubblico, Gianluca Gori ha visto decollare ancora di più la sua carriera dopo lo scorso festival. Ha affiancato infatti Carlo Conti nella serata di premiazione dei David di Donatello e conduce sulla seconda rete, dalle 19.50 alle 20.30, l’Almanacco del giorno dopo. Nel futuro della Foer ci sarà ancora il palco dell’Ariston? Di certo il pubblico di Rai1 è pronto per accoglierla a braccia aperte. Intanto l’attrice continuerà sicuramente a dedicarsi al teatro, una delle sue più grandi passioni.