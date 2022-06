Finito È sempre mezzogiorno, Antonella Clerici commossa: “Sono fortunata”

I ringraziamenti di Antonella Clerici dopo l’ultima puntata: “Fortunata a lavorare con la mia squadra”

Anche E’ sempre mezzogiorno ha chiuso i battenti oggi, venerdì 3 giugno, dopo una lunga e seguitissima stagione, come la padrona di casa ha ricordato su instagram al termine della diretta, definendo “straordinaria” l’edizione 2021/2022. “Abbiamo iniziato lunedì 13 settembre” ha ricordato nei primi minuti della diretta, dopo la fine della sigla, raggiungendo il centro dello studio. E proprio al centro dello studio l’intera squadra che negli ultimi nove mesi ha lavorato per la realizzazione della trasmissione ha fatto una bellissima foto di gruppo che la conduttrice ha condiviso sul suo profilo instagram (è visibile nel secondo paragrafo). Nello stato dell’immagine in questione Antonella ha scritto: “Mi sento fortunata, lavorare con tutti voi è un grande privilegio”.

“Squadra fortissima e coesa”, le parole della conduttrice di E’ sempre mezzogiorno

“Questa squadra è molto forte e coesa” ha scritto Antonella Clerici (che qualche giorno fa si è lasciata andare ad un grido di denuncia) sempre nello stato del suo post su instagram, non nascondendo di aver condiviso in tutti questi mesi, con le persone che da due anni lavorano con lei, momenti di spettacolo ma anche di vita privata. La foto in realtà è stata pubblicata ieri poiché la puntata di oggi è stata registrata (non è un segreto che le puntate del venerdì vengano solitamente registrate con qualche giorno d’anticipo, mentre dal lunedì al giovedì il programma è sempre rigorosamente in diretta, tranne in casi rari).

E’ sempre mezzogiorno, esplosione di coriandoli sul finale. Antonella Clerici: “Torniamo a settembre”

“Siamo stati con voi tutto questo tempo […] Abbiamo trascorso giorni non pericolosamente ma felicemente” ha detto la conduttrice aprendo la puntata di oggi, che si è poi conclusa con una vera e propria esplosione di coriandoli che ha invaso lo studio. L’appuntamento con il ritorno di E’ sempre mezzogiorno è fissato, come abbiamo già scritto più volte, per lunedì 12 settembre. Da lunedì al posto della trasmissione andrà in onda Camper, il nuovo programma itinerante con Tinto e Roberta Morise, i quali porteranno per tutta l’estate i telespettatori di Rai1 in giro per l’Italia.