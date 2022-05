Choc per Antonella Clerici, il suo grido di denuncia: “Profanata la tomba di…”

E’ sempre mezzogiorno, la conduttrice senza parole: “Profanata la tomba di Alfredino Rampi”

Non è stato un inizio di diretta tradizionale quello di oggi, martedì 31 maggio, per il seguitissimo programma del mezzogiorno di Rai1, dove la padrona di casa Antonella Clerici, una volta raggiunto il centro dello studio, ha manifestato tutta la sua indignazione per l’assurdo episodio che si è verificato a Vermicino, in provincia di Roma: come hanno riportato tutte le testate giornalistiche, è stata profanata la tomba di Alfredino, il bambino caduto in un pozzo nel lontano 1981, la cui vicenda ha tenuto con il fiato sospeso milioni di telespettatori che fino all’ultimo, seguendo le operazioni di salvataggio in diretta tramite i telegiornali, hanno sperato in un lieto fine che purtroppo non c’è stato.

“Meno ignoranza!”, il grido di denuncia di Antonella Clerici all’inizio della diretta di oggi

“Visto che mancano solo quattro puntate alla fine di questa edizione di E’ sempre mezzogiorno, mi permetto di dire: meno ignoranza, perchè in questo caso di ignoranza si tratta, e molta più normalità” sono state le dure parole con le quali la conduttrice ha aperto la puntata di oggi, ricordando anche lo spiacevole episodio che si è verificato ieri al Museo del Louvre di Parigi, dove un visitatore, figendosi una donna disabile con tanto di sedia a rotelle e parrucca in testa, ha lanciato una torta contro la Gioconda. Ma non finisce qui, perchè nei primi minuti della diretta di oggi Antonella ha messo tutti in guardia anche dall’odiosa challenge che sta circolando ultimamente, con la quale in tanti si divertono a prendere in giro le donne in sovrappeso: “Come si può arrivare a fare una cosa del genere?” si è quindi chiesta.

L’appello di Antonella Clerici: “Più normalità, quella che facciamo entrare nelle vostre case”

“Ci vuole molta meno ignoranza e più normalità, quella che noi facciamo entrare tutti i giorni nelle vostre case, anche con il nostro pensiero positivo” ha concluso la conduttrice di E’ sempre mezzogiorno dando quindi il via ufficiale alla puntata. Ieri, invece, aprendo la trasmissione Antonella ha ripercorso un po’ queste due stagioni del programma non nascondendo che, per via di tutto ciò che è successo, tra la pandemia e la guerra, sono stati due anni difficili…