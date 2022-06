Elisa Isoardi, è ufficiale: sfiderà in ascolti Mara Venier e Maria De Filippi

Maria De Filippi e Mara Venier, arriva una nuova ‘rivale’ negli ascolti: la conduttrice ritorna in tv

Dopo tre anni lontana dalla conduzione di un programma, adesso è ufficiale il ritorno in tv di Elisa Isoardi. Da settimane, infatti, si vocifera che la seconda rete della tv di Stato sta tentando di puntare su nuovi volti e trasmissioni per rilanciarsi e tra i vari c’è anche quello della conduttrice piemontese. Ad annunciarne il ritorno alla conduzione è il sito DavideMaggio.it che sottolinea come il nuovo programma cui sarà al timone andrà in onda la domenica pomeriggio su Rai2 nella fascia oraria dalla 15.00 alle 16.00. Insomma per la Isoardi si tratta di un ritorno in grande stile con una sfida negli ascolti con due signore della tv italiana. Da una parte infatti dovrà competere con la Domenica In della Venier e dall’altra con lo speciale di Amici di Maria De Filippi.

Elisa Isoardi torna alla conduzione: tutto sul nuovo programma domenicale di Rai2

Dopo l’addio a La prova del cuoco per la conduttrice piemontese c’è stato un periodo di stop forzato e non voluto. Prima ha partecipato come concorrente a due programmi di successo, lo show di Milly Carlucci Ballando con le stelle e l’Isola dei famosi di Ilary Blasi salvo poi fermarsi completamente ed essere lontana dalla tv per l’intera stagione. Adesso però le cose per Elisa sono cambiate e dopo anni in banchina è pronta a tornare a giocare da titolare (per usa una metafora calcistica). A settembre la rivedremo al timone di nuovo programma nella domenica pomeriggio di Rai2 su cui si sa ancora poco. Non si conosce il titolo ma dovrebbe trattarsi di un programma on the road su e giù per l’Italia e che sarà prodotto da Endemol Shine Italia.

Simona Ventura, Paola Perego e Federico Quaranta nella nuova domenica di Rai2: come cambia il palinsesto

Non solo Elisa Isoardi (di recente al centro del gossip), nella nuova domenica di Rai2 è previsto anche l’arrivo di Federico Quaranta con Il Provinciale e di un nuovo contenitore affidato a Rai Sport oltre al ritorno della coppia di amiche e colleghe Ventura-Perego con il loro Citofonare Rai2.