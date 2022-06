Eva Henger e l’incidente: “Porterò i fiori alle persone che sono morte”

“Voglio portare i fiori alle persone che sono decedute”: Eva Henger tornerà in Ungheria dopo l’incidente

Quello che è successo all’attrice ungherese è incredibilmente drammatico: ha avuto un incidente automobilistico in Ungheria e sono morte due persone nell’impatto. Ora in un’intervista al settimanale Nuovo Tv ha raccontato quegli istanti drammatici e ha anche svelato che vorrebbero tornare al suo paese d’origine con un intento nobile ovvero quello di “portare i fiori alle persone che sono morte nell’incidente”. Ancora non conosce i loro cognomi perché ci sono delle delicate indagini in corso (la foto in calce all’articolo è di Novella 2000).

La showgirl ha visto la morte in faccia: “Sono stata tanto tempo in rianimazione”

Eva Henger ha visto la morte in faccia, letteralmente: è stata “tanto tempo in rianimazione” e non era ancora sicura che avrebbe superato tutto a causa di alcuni problemi cardiaci e polmonari. In quei momenti così drammatici “speravo di rivedere la mia famiglia”, senza contare la preoccupazione per il marito che era in auto con lei. Ha poi continuato a raccontare che è stata due mesi immobilizzata a letto e solo ora comincia a stare in tre posizioni ovvero seduta, sdraiata sulla schiena e sul lato destro, inoltre vedeva la psicoterapeuta tutti i giorni quando era ricoverata in Ungheria. Insomma, saranno mesi di riabilitazione lunghi, ma ce la farà a superare anche questo, anche grazie al calore della sua famiglia.

Eva Henger ha fatto pace con sua figlia Mercedesz dopo due anni di lotta

Alla fine è scoppiata la pace tra Eva e sua figlia Mercedesz Henger dopo due anni di litigi e di mancate conversazioni. La vita è un attimo, come sa benissimo Eva, quindi è bene mettere una pietra sopra a tutto quanto e ricominciare con uno spirito rinnovato. Pensare che quando Mercedesz ha saputo dell’incidente non voleva più partire per l’Honduras (dove ha trovato in Edoardo Tavassi una spalla su cui appoggiarsi) ed è stata proprio Eva a convincerla a partecipare al reality show di Canale5 che si è concluso proprio ieri con un loro inaspettato riavvicinamento che ha fatto bene al cuore degli spettatori di Canale5.