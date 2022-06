Mercedesz Henger senza parole dopo le scuse della madre Eva: “Sto tremando”

Eva Henger spiazza la figlia ammettendo il suo sbaglio: “Avrei dovuto avvicinarmi a te”

Nel corso della finalissima del reality show condotto da Ilary Blasi, uno degli argomenti è stato anche il rapporto conflittuale tra Mercedesz Henger con la madre Eva. Quest’ultima ha spiazzato la figlia, facendola rimanere senza parole quando le ha detto: “Ti chiedo scusa, siamo cocciute tutte e due, mi dispiace tantissimo che non ci siamo viste per così tanto tempo soprattutto per colpa mia, avrei dovuto avvicinarmi a te, spero che riusciremo a superare quelle cose brutte”.



Maria Laura De Vitis non se lo aspettava: “Mi prendo un’altra pugnalata alle spalle”

Maria Laura De Vitis nell’ultima puntata de L’Isola dei Famosi, oltre a essere rimasta delusa da Luca Daffrè per aver deciso di sfidarla al televoto, non si aspettava un gesto fatto da Mercedesz Henger. In particolare non appena Vladimir Luxuria le ha fatto notare che la 30enne ha esultato non appena a vincere la sfida è stato il modello e influencer, la pupa non ha nascosto ancora una volta la sua delusione: “Non so se l’ha fatto, se così fosse mi prendo un’altra pugnalata alle spalle e vado a casa così, va bene, è un gioco”. L’ex fidanzata di Lucas Perracchi ha vuotato il sacco ammettendo: “Ho esultato dopo per lui, in confronto agli altri naufraghi sarei stata più contenta se usciva lei”.

Vladimir Luxuria si complimenta con l’ex attrice: “Hai fatto un grande passo”

Successivamente Mercedesz Henger ha rotto il silenzio sul rapporto difficile con la madre Eva, ammettendo l’errore fatto: “Una delle prime cose che farò sarà chiamare lei perchè voglio vederla e risolvere questa questione che va avanti da troppo tempo, due anni senza quasi mai parlarci, non so come ho fatto a non rendermene conto prima”.

La naufraga ha avuto modo di ascoltare le parole della madre, che le ha detto: “Abbiamo avuto dei momenti in cui siamo state molto distanti, questa lontananza mi ha fatto molto male, non posso più aspettare, non vedo l’ora di rivederti”. La 30enne parecchio emozionata ha esternato il suo entusiasmo: “Pensavo che eri qui, mi è venuto un infarto, mia madre mi ha appena chiesto scusa, sto avendo un attacco di panico, non ci credo, credo non mi abbia mai chiesto scusa nella sua vita, sto tremando, fa un effetto stranissimo”. La naufraga ha ringraziato la donna che l’ha messa al mondo: “Era una cosa che desideravo talmente tanto, credo che nessuno lo possa capire, volevo che facesse un passo verso di me, e non avrei mai pensato che lo avesse fatto, questa isola è magica, ti voglio un bene dell’anima oggi come non mai”. Vladimir Luxuria si è complimentata con l’ex attrice: “Hai fatto un grande passo verso tua figlia”.