Fedez e Ambra Angiolini, spunta un video insieme: non hanno mai litigato?

Ambra Angiolini e Fedez smentiscono le tensioni? Spunta un divertente video insieme

Hanno fatto molto rumore in queste ore le indiscrezioni lanciate da Chi circa i possibili malumori e scontri tra due dei quattro giudici della prossima edizione di X Factor, stiamo parlando del rapper marito di Chiara Ferragni e dell’attrice ex moglie di Francesco Renga. Insomma sembrerebbe che tra i due ci siano tensioni e attriti ma come stanno realmente le cose? Per allontanare e smentire le voci i due artisti, pur non esprimendosi esplicitamente, hanno postato sui loro profili social ufficiale un divertente video insieme in cui si esibiscono sulle note del celebre brano di Ambra T’appartengo, la coreografia non è delle migliori ma da tale video traspare un certa sintonia e complicità. Insomma i due artisti si detestano o al contrario hanno un ottimo rapporto?

X Factor, i due giudici ironizzano sul presunto litigio: “Coreografia originale”

Nello specifico sul settimanale suddetto si è ipotizzato di un litigio tra Fedez ed Ambra Angiolini o quanto meno un rapporto burrascoso perché il rapper non taggherebbe nei suoi social l’attrice mentre invece al contrario è sempre pronto a taggare gli altri due giudici del talent musicale in onda su Sky. Ebbene adesso per smentire queste voci i due hanno postato lo stesso video, visibile in entrambi i profilo social personali sia quello di Fedez che quello di Ambra Angiolini in cui appunto si cimentano in una divertente corografia del brano dell’ex ragazza di Non è la Rai che ha commentato il tutto scrivendo: “Coreografia quasi originale” seguita con un cuore rosso. Dunque, basterà questo gesto ad allontanare le voci di malumori e liti oppure nei prossimi giorni verranno fuori altri retroscena?

Tutto pronto per la nuova edizione del talent di Sky: Fedez e Ambra Angiolini tra i giudici

E manca sempre meno alla nuova edizione di X Factor che quest’anno vede un vero e proprio restyling dopo i risultati non entusiasmanti della scorsa. Le novità partono dalla conduzione, al timone non ci sarà più Ludovico Tersigni ma Francesca Michelin fino alla giuria dove accanto al ritorno di Fedez ci saranno Ambra Angiolini, Rkomi e Dargen D’Amico.