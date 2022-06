Fedez e Ambra Angiolini, tensione a X-Factor: “Scontri di fuoco tra loro”

Animi tesi tra i due giudici di X-Factor: il retroscena del settimanale Chi

Si avvicina a grandi passi la nuova edizione del celebre programma musicale X-Factor. Come noto ormai da settimane il format tanto apprezzato dai giovani e che negli anni passati ha dato popolarità a grandi talenti emergenti è stato completamente ribaltato per quanto riguarda giuria e conduzione. Al timone di X-Factor troveremo la ex vincitrice Francesca Michielin, divenuta negli anni una delle cantanti italiane più apprezzate. Al bancone dei giudici invece siederanno Dargen D’Amico e Rkomi, reduci direttamente dal Festival di Sanremo, con loro Fedez e Ambra Angiolini. Ecco, proprio su questi ultimi due si apre un capitolo a parte. Il settimanale Chi diretto da Alfonso Signorini ha svelato che tra i due artisti non scorra buon sangue e al momento della scelta dei cantanti per la nuova edizione sarebbero nati degli attriti tra il marito di Chiara Ferragni e l’attrice.

Fedez e Ambra Angiolini, cosa è accaduto: scontri di fuoco dietro le quinte

Eppure tra i due sembrava che il clima fosse totalmente diverso. Al Concertone del primo maggio infatti Ambra Angiolini ha salutato in diretta Fedez, protagonista di un siparietto che ha scatenato le polemiche nel medesimo evento lo scorso anno. Ritrovarsi a X-Factor invece non è stato come previsto, con alcune dissapori tra gli artisti che il settimanale Chi ha portato a galla nel corso dell’edizione in edicola: “Fedez non tagga mai la Angiolini, al contrario di Rkomi e Dargen D’Amico. Come mai? Tra i due cantanti non è scattato il feeling e ci sono già stati scontri infuocati per le scelte dei cantanti”. Animi dunque tesi quando mancano ancora diversi mesi alla messa in onda.

La rivoluzione di X-Factor basterà per risollevare il format?

Gli ascolti della scorsa edizione di X-Factor e l’addio dello storico conduttore Alessandro Cattelan non hanno portato a grandi risultati, come anche prevedibile. Così per quanto riguarda la prossima edizione è nata l’idea di cambiare ancora una volta le carte in tavola: giuria ribaltata al completo con Emma, Manuel Agnelli, Mika e Hell Raton silurati per far posto alle nuove leve. Basterà per risollevare il programma?