Fiction Rai 2022/23: tornano Montalbano, Imma Tataranni, Mina Settembre

Tutti i ritorni delle fiction Rai1 2022/23 tra restauri e nuove stagioni

In questi giorni la Rai ha presentato il palinsesto della nuova stagione televisiva che inizierà a settembre. Anche questa volta tante saranno le serate settimanali che verranno riempite con le fiction, vero cavallo di battaglia della rete. Per quanto riguarda i ritorni ci saranno 4 serate dal titolo Il Commissario Montalbano – Versione restaurata, ovvero le prime 4 puntate ma restaurate. Inoltre la Rai non ha nascosto di voler fare un nuovo episodio prossimamente. Altro grande ritorno è Mina Settembre 2, con la mamma Olga che partirà improvvisamente per un viaggio e la protagonista divisa tra il marito Claudio (Giorgio Pasotti) a cui ha dato una seconda possibilità e il ritorno del ginecologo Mimmo (Giuseppe Zeno). E ancora, spazio ai nuovi 4 episodi di Imma Tataranni 2 con il triangolo con Calogiuri e il marito. In primavera spazio a Che Dio ci aiuti 7, Un passo dal cielo 7, Le indagini di Lolita Lobosco 2, Il commissario Ricciardi 2.

Tutte le novità di Rai1 della prossima stagione fiction

Per quanto riguarda le nuove fiction Rai1 2022/23 si parte in autunno con Esterno notte, sul sequestro di Aldo Moro. E ancora: Il nostro generale, sul Generale Carlo Alberto dalla Chiesa, Sopravvissuti con Lino Guanciale, Vincenzo Malinconico, Il giro del mondo in 80 giorni, Mai più come prima con Francesco Arca, Sei donne con Maurizio Lastrico, Il maresciallo Fenoglio con Alessio Boni, Fiori sopra l’inferno con Elena Sofia Ricci, Vivere non è un gioco da ragazzi con Claudio Bisio, e Circeo.

Le fiction che andranno in onda su Rai2

Per quanto riguarda Rai2 la grande novità è che la nuova stagione di Rocco Schiavone traslocherà su Rai1 con grande disappunto di Marco Giallini. Confermati invece su Rai2 Mare fuori 3 e La porta rossa 3. Come novità invece ci saranno: The reunion e Il quinto giorno. Spazio poi a tanti film tv esclusivi, tra cui: Non ti pago, Tutto per mio figlio con Giuseppe Zeno, Arnoldo Mondadori, Fernanda Wittgens con Matilde Gioli. Ci saranno anche nuovi film del ciclo “Purché finisca bene”: Diversi come due gocce d’acqua, La fortuna di Laura e Se mi lasci ti sposo con Sara Lazzaro.