Rocco Schiavone passa su Rai1, Marco Giallini reagisce male: “Rete che non guardo”

Scritto da Liliana Morreale , il Giugno 29, 2022 , in Serie & Film Tv

Marco Giallini si sfoga duramente sulla promozione della sua fiction su Rai1: “Non penso piacerà a quel pubblico”

Ieri alla presentazione dei palinsesti Rai per la prossima stagione televisiva grande entusiasmo ha ricevuto la scelta dei vertici di ‘promuovere’ la fiction di Rai2 Rocco Schiavone su Rai1, la quinta stagione quindi sarà trasmessa in prima serata nella rete ammiraglia della Tv di Stato. Insomma sembra tutto bello ma come ha reagito l’attore romano protagonista della serie alla notizia? Inaspettatamente per nulla bene anzi stando a quanto riporta BubinoBlog è rimasto scontento del cambiamento. Raggiunto al Festival di Taormina ha tuonato:

“Rocco Schiavone su Rai1? Non la trovo una scelta giusta, è sempre stata una serie trasgressiva e non so quanto possa piacere al pubblico di quella rete.”

aggiungendo poi un ulteriore stoccata: “E poi Rai1 non la vedo mai, le cose che fanno non mi fanno impazzire.”

Rocco Schiavone sbarca su Rai1, l’attore lancia una frecciata: “I giovani la vedranno su Amazon”

Marco Giallini in modo schietto e diretto ha rivelato di non aver per niente apprezzato il fatto che la sua fiction sia stata spostata su Rai1 ed infatti dopo aver reagito male ha lanciato anche una frecciata a Rai1:

“I giovani comunque la vedranno su Amazon, la sera escono e vivono, non si piazzano davanti alla tv. Io stesso, guardo poco Rai1.”

L’attore ha poi rincarato “È la serie più seguita di sempre dai giovani diplomati e laureati, ma ho fiducia che alla fine, come è già accaduto, i ragazzi mi continueranno a seguire in piattaforma.” Insomma non è esattamente la reazione che i vertici della rete si aspettavano.

Anticipazioni prossima stagione della fiction poliziesca: rivelazioni e colpi di scena

Nel frattempo di recente qualche anticipazioni su Rocco Schiavone 5 l’ha fornita Claudia Vismara, attrice che nella fiction impersona la poliziotta Caterina che ha avuto un breve flirt con il vicequestore salvo tradirlo all’ultimo. Ebbene la Vismara ha anticipato che il loro rapporto si evolverà e ci saranno delle rivelazioni scottanti. Le riprese dalla serie si sono concluse nella prima settimana di maggio. La quinta stagione consterà di 4 episodi e non è ancora nota la data di messa in onda.