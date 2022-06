Flavio Insinna è caos ad Oggi è un altro giorno, Serena Bortone: “Colpa mia”

Scritto da Liliana Morreale , il Giugno 2, 2022 , in Personaggi Tv

Oggi è un altro giorno, Flavio Insinna punge la conduttrice: “Vuoi mettermi in imbarazzo?”

Nella puntata di oggi, 2 giugno, Serena Bortone ha avuto ospite il conduttore de L’Eredità e ad un certo punto l’intervista ha preso una piega inaspettata e divertente con i due conduttori che si sono punzecchiati a vicenda. Tutto è nato da una domanda personale rivolta ad Insinna su chi si prendesse cura di lui. “La Rai1!” ha risposto prima tra le risate il condutture per poi aggiungere:

“Dai mettimi in imbarazzo, incalzami!”

La conduttrice quindi ha preferito desistere dal chiedere domande sulla sua vita sentimentale ed a questo punto Insinna ha creato il caos in studio, ovviamente in modo scherzoso, tirando in mezzo gli autori: “Ecco perché mi hanno chiamato i tuoi autori, 6 ore al telefono” “È solo colpa mia, i miei autori sono i più bravi del mondo” ha replicato la Bortone.

Flavio Insinna glissa sulla sua vita privata: “L’amore resta grande meno ne parli”

Il conduttore de L’Eredità, che ha subìto una brusca interruzione ospite nella puntata di oggi di Serena Bortone ha concesso una lunga intervista in alcuni tratti divertente ed in altri più seria. Ha parlato del padre, uomo serio e rigoso che voleva che lui diventasse medico ma che alla fine, quando ha capito la passione e la volontà del figlio, lo ha spronato a fare l’attore. Si è sbilanciato poi sui suoi inizia di carriera nella scuola di Gigi Proietti con i suoi importanti insegnamenti. Invece, Insinna sulla sua vita sentimentale ha preferito glissare tanto che dopo le battute ha ammesso serio:

“Posso dire una cosa? Certo che c’è chi si prende cura di me a casa. è che poeticamente parlando l’amore resta grande meno ne parli.”

Don Matteo, l’attore ammette ospite da Serena Bortone: “Non mi aspettavo questo successo”

Flavio Insinna in questa 13^ stagione è ritornato a vestire i panni del Colonello Anceschi in Don Matteo, la fiction si è chiusa con un record di ascolti tanto che l’attore dopo aver svelato di essere da anni un grande amico di Nino Frassica (Maresciallo Cecchini nella serie) ha ammesso: “Non avrei mai immaginato questo successo. All’epoca lo scetticismo precedeva la prima serie.”