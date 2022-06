Flavio Insinna e la fine de L’Eredità: “Reazione a catena? Mando…”

Domani l’ultima puntata del quiz: l’in bocca al lupo di Flavio Insinna a Reazione a catena

E’ andata in onda oggi, sabato 4 giugno, la penultima puntata stagionale de L’Eredità, che da lunedì, com’è noto ormai da diverso tempo, verrà sostituita da Reazione a catena, il gioco dell’estate condotto da Marco Liorni. E proprio al programma in questione Insinna ha mandato il suo in bocca al lupo al termine dell’appuntamento di stasera, pochi secondi prima di salutare i telespettatori e dare la linea all’edizione del TG1 delle 20.00. “Faccio ancora in un bocca al lupo a Reazione a catena“ ha detto infatti, ricordando che la prima puntata andrà in onda lunedì prossimo, 6 giugno.

“Lancio il penultimo TG1”, la battuta del conduttore de L’Eredità alla fine della trasmissione

“Ora diamo la linea al penultimo TG1” ha detto inoltre scherzosamente Flavio Insinna, concludendo: “Domani, se vi va, ci salutiamo”. Le telecamere si sono spente quindi con i saluti che il conduttore ha rivolto anche ai prof Andrea Cerelli e Samira Lui e alla campionessa in carica, che però non è riuscita ad indovinare la parola corretta alla ghigliottina, scrivendo sul cartellino ‘SCHIUMA’ anzichè ‘PENNELLO’, che era invece, appunto, la risposta esatta. In palio c’erano 22.500€ e gli indizi a sua disposizione erano ‘viso’, ‘cucina’, ‘naturale’, ‘barba’ e ‘calzare’.

Flavio Insinna in vacanza da lunedì: quest’anno non condurrà Il pranzo è servito

Si godrà finalmente le meritate vacanze il conduttore de L’Eredità (che qualche giorno fa ha saltato una puntata) dalla settimana prossima, forte del successo avuto anche in questa stagione. Sarà per lui un’estate lontano dal piccolo schermo quella di quest’anno, a differenza di quella del 2021 durante la quale lo abbiamo visto tutti i pomeriggi su Rai1 alle 14.00 alla conduzione de Il pranzo è servito, quiz nel quale è stato affiancato dall’ex professoressa de L’Eredità Ginevra Pisani.